Klapperbord na 10 jaar terug op Utrecht Centraal, reizigers missen wel ‘het geluidje’

Terug van weggeweest: het klapperbord op Utrecht Centraal. Maar dan zonder geklapper. NS is blij en postte zelfs een ‘Het Geluid’-achtig raadsel en ook reizigers zijn blij. Al missen sommige mensen wél het kenmerkende „geweldige geluidje, waardoor je meteen wist dat je op Utrecht was.”

Maandag 1 februari 2021 gaat de NS-annalen in als de dag waarop het klapperbord weer terugkwam, precies tien jaar nadat NS het bord weghaalde en het richting Spoorwegmuseum ging, waar het nu in alle rust van z’n klapperbord-pensioen aan het genieten is. Het bord, dat veel reizigers waarschijnlijk nog wel kunnen herinneren, deed z’n naam eer aan. Al klapperend, verschenen op het bord telkens de nieuwe aankomst- en vertrektijden, met daarachter het juiste spoor en perron.



Toch mis je het geweldige geluid wel van het klapperbord in die hal dat kon je gewoon niet missen en wist je meteen dat je op Utrecht was — WeFadeToBlack (@TheFadedToBlack) February 1, 2021

Scherm

Het klappergeluid is verdwenen, de informatie is gebleven, zij het in een nieuw jasje. Of zeg maar gerust XL-jas: reizigers zien voortaan alle vertrekkende treinen van het komende half uur en reisadviezen op een reusachtig digitaal scherm van 36 vierkante meter.

Wens reizigers

Daarmee is een grote wens van reizigers en reizigersvereniging Rover, die op Twitter stunt met goedkope doch zeer creatieve ov-mondkapjes, in vervulling gegaan. „Veel reizigers vragen al jaren om terugkeer van het grote scherm, zodat zij vanaf een afstand meteen kunnen zien waar zij heen moeten lopen”, stelt Rover-directeur Freek Bos. „Bovendien is het bord altijd een geliefd herkenningspunt voor reizigers die elkaar hier op het station ontmoeten”. Station Utrecht Centraal is het vierde station, na Schiphol, Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal, dat een dergelijk scherm krijgt. Het scherm in Utrecht is wel veruit het grootste, stellen NS en Prorail.

Klapperbord

Dat mensen verknocht aan het geluid waren, blijkt wel op social media. „Is het nostalgische klappergeluid wel ergens vastgelegd of nog te horen in het spoorwegmuseum?”, vraagt Roger van der Veken zich af.



Herken jij dit spoorgeluid nog? 🎶 Raad hieronder wat het is, onder de goede inzendingen verloten we een vogelhuisje van oude vertrekstaten 🐦 (en ja, dat is ook meteen een kleine hint). #raadhetspoorgeluid pic.twitter.com/eCZwMqC8kA — NS online (@NS_online) January 31, 2021

Gisteren postte NS nog een raad het geluid-fragment op social media. Onder de juiste inzendingen zou een vogelhuisje, gemaakt van oude vertrekstaten, worden verloot. „En ja, dat is ook meteen een kleine hint”, tipte NS. Het bleek een gemakkelijk geluidsraadsel en herinneringen en foto’s werden meteen gedeeld.



Nostalgisch

„Ik wil dat ding terug… Tiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktik. Door de hele hal te horen.” Sommige reizigers missen het klappergeluidje zó erg, dat ze NS smeken om „een klein ratelbordje” ergens op het station. Niet dat Leon Klaczynski de digitale borden niet mooi vindt, zegt hij er snel bij, „maar ik ben gewoon een beetje nostalgisch ingesteld.”



