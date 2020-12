Veel reizigers in het OV weigeren nog steeds een mondkapje

De ‘mondkapjesterreur’ in het openbaar vervoer neemt eerder toe dan af. Reizigers die in trein, bus, tram en metro bewust geen mondkapje opdoen, omdat ze corona ontkennen of lak hebben aan de regels, is een steeds grotere irritatie voor medereizigers.

Zo’n 10 procent van de reizigers weigert een mondkapje te dragen. „Voor veel bange kwetsbaren ook reden om niet meer met het ov te gaan”, waarschuwt ov-ombudsman Bram Hansma in de Telegraaf aan de hand van klachten.

De NS roept ook de laatste 10 procent van de reizigers op om „gewoon een mondkapje te dragen”. Een vervoerder benadrukt dat de meeste mensen dat wel gewoon doen. De NS gaat niet meer handhaven dan het al deed, zegt de woordvoerder. „We hebben het hier vaak over. Onze veiligheidsmedewerkers spreken veel mensen aan op hun gedrag. Maar wij zijn geen boetebedrijf.”

‘Aantal coronahufters daalt niet’

Voorzitter Pedro Peters van koepel OVNL, waarbij alle vervoersbedrijven, NS, streek- en stadsvervoerders zijn aangesloten, geeft toe dat het aantal ‘coronahufters’ niet daalt. „Het gaat grofweg om circa 10 procent van het aantal reizigers, dat de mondkapjesplicht stelselmatig negeert”, zegt hij.

Er zijn al gauw meer dan 100.000 reizigers per dag die zich niks aantrekken van de virusrisico’s en het wettelijke verbod om zonder kapje het ov in te gaan. Zelfs nu dat ov door de coronabeperkingen slechts op een derde van de ‘normale’ reizigers draait. „Het is niet de bedoeling dat dit door wangedrag van een minderheid nog lager zal worden”, vindt Hansma.

Op social media reageren mensen die ’10 procent maar weinig vinden’. „Veel meer mensen zouden die muilkorf af moeten zetten.” Er zijn ook andere reacties als het om vervoer gaat:



If people from 2020 were on the Titanic #mondkapje pic.twitter.com/FkFkg2sGQ0 — FF (@Tijgernest) December 11, 2020

Statement over mondkapje

OVNL gaf op de dag van de mondkapjesverplichting, 1 december, een statement af: „Per 1 december is het verplicht om in publieke overdekte ruimten een mondkapje te dragen. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht en voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Hierbij is alleen het dragen van een mondkapje toegestaan. Een zogenaamd kin-kapje of gezichtsscherm is niet toegestaan. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.”

De koepel gaf aan dat bepaalde groepen zijn vrijgesteld van de mondkapjesplicht. „Denk bijvoorbeeld aan personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.” De plicht geldt niet meer alleen in voertuigen: „Eerder heeft OV-NL al het dringende advies gegeven om een mondkapje te dragen als je op een perron loopt of bij een halte bent. Vanaf 1 december 2020 is het op haltes, perrons en stations verplicht om een mondkapje te dragen.”

