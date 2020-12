Ministerie waarschuwt voor neppe lijst met coronamaatregelen

Let op, er gaat een neppe lijst met coronamaatregelen rond op social media. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de lijst staan zogenaamd de komende coronamaatregelen van het kabinet opgesomd. Volgens een woordvoerder gaat het om onjuiste informatie en betreft het „fake nieuws”.

Op Twitter verwijst het ministerie naar de site van de rijksoverheid, daar staat wel de juiste informatie over het coronavirus en de maatregelen.

De nieuwe, zwaardere maatregelen die het kabinet inderdaad in petto heeft, zijn nog niet bekend en de besluiten worden vandaag genomen. Gisteren sprak een deel van het kabinet daarover in het Catshuis.

Fake news: avondklok, alcoholverbod vanaf 18.00 uur

Op de lijst die rondgaat staat dat niet alleen de winkels moeten sluiten, maar dat het kabinet ook contactberoepen zal stilleggen. Ook staat er dat een groep maximaal uit twee mensen mag bestaan, er een landelijk verbod op alcoholverkoop komt na 18.00 uur en dat er een avondklok wordt ingesteld tijdens de jaarwisseling vanaf 20.00 uur.



Op sociale media gaat een lijst rond met nieuwe besluiten coronamaatregelen. Deze is onjuist. Alle actuele informatie over de coronamaatregelen vind je op https://t.co/56fx1IOaAe — Ministerie van Justitie en Veiligheid (@ministerieJenV) December 13, 2020

Volgens de woordvoerder zijn dit soort fake berichten „vrij geraffineerd”. Het gaat om een mix van maatregelen die eerder in de media rouleerden, maar ook die erbij zijn verzonnen. Dat zijn vaak de zwaardere maatregelen. Justitie is alert op deze berichten „die vaak razendsnel via whatsapp worden verspreid”.

Mogelijk zwaardere maatregelen

Wat wél waar is, is dat er mogelijk strengere maatregelen ingevoerd worden. Gisteren hadden bewindslieden met mensen zoals Jaap van Dissel van het RIVM weer een informeel overleg op het Catshuis, vandaag is een crisisoverleg en extra ministerraad ingelast. Premier Rutte geeft vanavond om 19.00 uur een persconferentie vanuit zijn Torentje. Dit gebeurt vooralsnog zonder ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. In maart hield Rutte op tv ook al eens een toespraak vanuit zijn werkplek.

Welke maatregelen dat precies zijn, is nog niet duidelijk. Rutte liet zelf afgelopen week in de Tweede Kamer doorschemeren dat het zou gaan om een sluiten van niet-essentiële winkels en een langere sluiting van scholen tijdens de kerstvakantie.

