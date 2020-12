Man in New York schiet in het rond bij kerstconcert, politie doodt hem

In New York heeft de politie een man doodgeschoten die bij een kerstconcert twee wapens had getrokken en om zich heen schoot. Net nadat het buitenconcert van een koor was afgelopen, begon de man te schieten.

Het incident vond plaats bij de Saint John the Divine Cathedral aan de Amsterdam Avenue in Harlem. Er waren nog zo’n 15 omstanders. Volgens de politie is niemand van hen gewond geraakt.

Pas op, de onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Police Kill Armed Suspect Firing Rounds Outside NYC Cathedral

at the end of a Christmas choral concert on the steps of the Cathedral Church of Saint John the Divine in Manhattan WARNING some may find it graphic!#Manhattan #shooting #nyc#nypd #CathedralChurch #NewYorkCity pic.twitter.com/QKPN4U4F18 — NY Actions (@NY_ACTIONS) December 14, 2020

Het is nog niet bekend wie de verdachte is. Hij werd ten minste een keer in het hoofd geraakt tijdens de schietpartij, en werd naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Daar stelden artsen vast dat hij was overleden.

‘Schiet me neer’

Agenten schoten zo’n vijftien keer op de man, zegt commissaris Dermot Shea van de New Yorkse politie. De schutter zou dingen als „Dood me” en „Schiet me neer” hebben geroepen, terwijl hij zelf in het rond begon te schieten. Omstanders renden in paniek weg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Watch as @NYPDShea updates the media on a police involved shooting that took place earlier today at the Cathedral Church of Saint John the Divine. pic.twitter.com/8JMgP3WoBk — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2020

De politie trof bij de man twee semi-automatische handwapens aan en een tas die vermoedelijk aan de verdachte toebehoorde met daarin een jerrycan met benzine, touw, kabels en verschillende messen, een bijbel en tape. „Ik denk dat we uit de inhoud van zijn tas mogen concluderen dat hij slechte bedoelingen had”, zei de politiecommissaris.

Lees ook: Ook in de VS beginnen ze met vaccineren, ‘Trump en Pence behoren bij de eersten’