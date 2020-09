Flinke domper in de jacht op coronamedicijn

Bloedbank Sanquin loopt tegen een flinke tegenvaller aan bij het inzamelen van bloedplasma voor de productie van een coronamedicijn. De hoeveelheid antistoffen in dat plasma loopt sneller terug dan gehoopt.

Sanquin-onderzoekers tonen aan dat bijna de helft van de mensen die COVID-19 heeft gehad, dat zelf niet of nauwelijks opmerkt. Ze ervaren meestal wel klachten zoals geur- en smaakverlies, maar denken bijvoorbeeld last te hebben gehad van hooikoorts: https://t.co/fxOb8ya9aG pic.twitter.com/DIwlWuVpXk

Bij een deel van de donoren blijken de antistoffen, die cruciaal zijn voor een eventueel medicijn, snel uit het bloed te verdwijnen. „Dat is met het oog op immuniteit niet meteen zorgwekkend”, zegt Hans Zaaijer, professor microbiologie. „Maar voor de productie van geneesmiddelen hebben we juist plasma met een hoog gehalte aan antistoffen nodig. We hadden verwacht dat de hoeveelheid antistoffen langer heel hoog zou zijn.”

Plasma en koffie

De inzameling van meer plasma gaat intussen gewoon verder. Vorige week meldde bloedbank Sanquin dat de eerste ‘Powerbank’ was geopend, speciaal voor plasma-donoren en in een winkelcentrum. „De naam Powerbank staat voor de kracht van plasma”, legt directeur Daphne Thijssen uit.

„Plasma is een ontzettend krachtige stof, boordevol afweerstoffen en andere eiwitten die een belangrijke rol spelen bij de behandeling tegen ziekten. En iedereen heeft het in zich. Normaal gesproken staan onze donatie-locaties op bedrijventerreinen of bij ziekenhuizen, maar wij hebben nu bewust gekozen voor een winkelcentrum en qua uitstraling lijkt de Powerbank ook meer op een winkel. Met deze locatie willen wij de naamsbekendheid van plasma doneren én de toegankelijkheid vergroten. Mensen kunnen gemakkelijk binnenlopen en zich aanmelden, maar ook terecht voor informatie of een kop koffie.”



Donderdag opent het eerste #plasma-only centrum van Europa: de #Powerbank in Utrecht, waar donors #plasma kunnen geven. Plasma is een onderdeel van bloed dat nodig is om geneesmiddelen van te maken, zoals tegen #COVID-19: https://t.co/WAMuuiBWK1 — Sanquin (@sanquin) September 7, 2020

Wereldwijd

Wereldwijd is er veel aandacht voor bloedplasma. De hoop is dat er een middel mee gemaakt kan worden waarmee mensen beter beschermd zijn tot er een vaccin is. In de VS is een variant van de methode al omarmd door president Trump, die het mogelijk ook gebruikt voor zijn verkiezingscampagne, zo schreven Amerikaanse media afgelopen weekend, maar onomstotelijk bewijs voor de werking van het vaccin is er nog niet. In Amerikaanse ziekenhuizen wordt het middel al wel volop gebruikt. Nederland en Europa zijn voorzichtiger.