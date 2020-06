Boa’s grijpen in bij optreden dat Douwe Bob plotseling toch geeft

Veel nummers had Douwe Bob nog niet gespeeld, maar toen was zijn concert op Terschelling vanavond al weer ten einde. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) grepen in en stopten het optreden.

Als je een foto van de Leeuwarder Courant bekijkt ziet een gemoedelijk sfeertje. Douwe op een stoel, het publiek netjes en rustig op afstand. Volgens genoemde krant, aanwezig bij het buitenconcert, kwam zo’n tachtig mensen kijken en zaten zij keurig op anderhalve meter afstand.

Wat de zanger tegen had: het optreden mocht al niet doorgaan. Omdat het Oerol Festival op Terschelling er dit jaar vanwege de coronacrisis niet is, had Douwe Bob alsnog iets leuks bedacht voor zijn fans. De zanger zou vandaag een openluchtconcert op het Waddeneiland geven, maakte hij zondag bekend in een video op Instagram.

‘Wel hutjemutje in de Kalverstraat’

Het volgende bericht kwam vanmiddag: ‘Het optreden van Douwe Bob op Terschelling gaat niet door’. Wederom kwam de zanger op Instagram. „Het loopt zo uit de hand, is het idee.” Douwe vond het jammer dat zijn optreden werd afgeblazen. „Het wordt zo lastig gemaakt dat het ook helemaal niet meer fijn is om het te gaan doen. Er komen volgens mij ook heel veel mensen. Ik ben het er natuurlijk stiekem niet mee eens, ik denk heel weinig mensen. Ik denk ook dat de regels niet helemaal kloppen. Je mag wel hutjemutje door de Kalverstraat lopen”, zegt hij.

De oud-songfestivaldeelnemer liet het er dan ook maar bij zitten. „Regels zijn regels en we respecteren het”, zei hij terwijl hij in de video zijn schouders ophaalde. „Volgende keer doen we het dunnetjes over.”

Fokking blij om weer te spelen!

Maar wat er gebeurde er echt aan het duinmeer van Hee? „Ik ben fokking blij dat ik weer kan spelen!”, klonkt het plotseling volgens de Leeuwarder Courant. Het volgende wat er uit zijn mond kwam was zang, maar plots ook ‘fuck’. De fuck sloeg op de boa’s die ‘het speelveld betraden’. Eigenlijk wilde Douwe Bob tegenstribbelen een zijn concert voortzetten, maar zijn publiek weerhield hem daarvan voor zijn eigen bestwil. Sterker: zij gingen met de zogeheten pet rond om geld in te zamelen voor als Douwe op de bon geslingerd wordt. Dat vond de artiest uiteraard heel aardig, maar ook te ver gaan. Uiteindelijk kon hij op aandringen van de muziekliefhebbers niets anders doen dan zijn beloning voor een paar liedjes aannemen.

