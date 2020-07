Gegevens van minstens 2200 klanten van de NS gestolen

De privégegevens van minstens 2200 mensen die met de NS reizen, zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen.

Dat meldt de NS. Kwaadwillenden hebben toegang gekregen tot hun accounts. De accounts zijn uit voorzorg geblokkeerd.

2200 accounts, misschien meer

De NS merkte maandag dat onbekenden probeerden in te loggen op de accounts van reizigers. Waarschijnlijk wilden ze kijken of ze bij de NS konden inloggen met gebruikersnamen en wachtwoorden die bij andere sites waren gestolen. Dat gebeurt vaker. Bij ongeveer 2200 accounts, en misschien meer, kwamen ze binnen. De NS raadt getroffen gebruikers aan om een ander wachtwoord te gebruiken.

De NS heeft de inbraak gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft aangifte van computervredebreuk gedaan bij de politie. Een team gespecialiseerde IT-securityexperts en externe experts onderzoekt de zaak.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat gegevens zijn misbruikt. Als vervolgonderzoek tot nieuwe inzichten leidt, dan worden betrokken klanten hierover nader geïnformeerd.

Checken zelf of je gegevens zijn gesloten

Op de website laatjeniethackmaken.nl vind je heel veel handige informatie over het beter beschermen van je gegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van een passwordmanager. Op de website haveibeenpwned.com kun je zelf controleren of je e-mailadres voorkomt op lijsten met gestolen informatie. Als dat het geval is, is het extra belangrijk om al je wachtwoorden aan te passen.

