Hiken in Holland #1: de mooiste routes in Nationaal Park Schiermonnikoog

De hele wereld zit vol met mooie hiking trails en wandelroutes. Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat je in Nederland ook oneindig lang kunt wandelen door de mooiste natuur. In deze serie hiken we langs alle Nationale Parken in Nederland. Te beginnen met Nationaal Park Schiermonnikoog.

Nationaal Park Schiermonnikoog op het gelijknamige waddeneiland is het eerste Nederlandse nationale park volgens de moderne betekenis. Opgericht op 19 juli 1989, per besluit van de minister van het toenmalige Ministerie van Landbouw en Visserij.

Je treft hier brede stranden en een enorme verscheidenheid aan landschappen, planten en dieren, waaronder zeehonden en wadvogels. Dankzij de wilde omstandigheden en de constant veranderende natuur is het hier nooit hetzelfde.

Wandelen op Schiermonnikoog

Of het nou herfst en winter (veel vogels) of lente en zomer (veel orchideeën en een kleurrijke natuur) is; op dit waddeneiland is wandelen altijd mooi. Schiermonnikoog zelf heeft de maand november uitgeroepen tot wandelmaand. Dan worden er speciale wandelingen georganiseerd. Denk aan wandelroutes met een jutter of een vogelwandeling.

Met de brede stranden, historische streken en unieke tegelpaadjes leent Schiermonnikoog zich in ieder geval perfect voor een eendaagse of meerdaagse wandeltrip. Zo kun je de Groene wisselroutes wandelen; wandelroutes variërend van 5 kilometer tot 20 kilometer, door bos, kwelder en dorp. Ook leuk: de wandelroute Bos & Duin, waarbij je twee à drie uren lang door het bos en de duinen loopt.

Wandelroute Nationaal Park Schiermonnikoog, duin en strand

Maar de mooiste hike is toch echt de ‘Wandelroute Nationaal Park Schiermonnikoog, duin en strand’. De 15,1 kilometer lange route wordt aangeboden door Natuurmonumenten. Hij start voor een paar karakteristieke huisjes uit de 18e eeuw en leidt je dwars door het Nationaal Park langs de volgende 7 ijkpunten.

Bekijk de volledige route in deze PDF.

1. Westerplas

De Westerplas is een van de schaarse plekken op het waddeneiland met zoet water. Een verzamelplaats voor vogels dus, die je vanuit de vogelkijkhut kunt zien.

2. Het Rif

Ooit lag hier het dorp, nu een enorme vlakte met hoog water en bizar veel wadvogels. Echt geweldig om langs te lopen en neem je verrekijker mee. Bonus: in het najaar kleurt het zeekraal prachtig rood en zitten de duinstruiken vol met bessen.

3. Duinvalleien

Via Het Rif loop je naar de Duinvalleien, plekken die vroeger regelmatig door de wind kaal werden gestoven tot aan het grondwater, waardoor er heel bijzondere planten groeiden. Dankzij Natuurmonumenten groeien het hondsviooltje, de Spaanse ruiter en orchideeën hier in het voorjaar weer volop.

4. Zeehonden en het groene strand

Als je verder loopt hoef je geen geluk te hebben om zeehonden te spotten op de zeebanken. Er leven inmiddels weer zo’n 7.000 gewone en grijze zeehonden in het waddengebied. Je wandelt langs het groene strand, dat zo heet doordat het helemaal begroeid is.

5. Jonge duinen

Vervolgens loop je door een constant veranderend gebied. Op Schiermonnikoog bepalen de zee en wind grotendeels hoe de natuur eruit ziet. Het is dan ook een komen een gaan van jonge duinen.

6. Bunkers

Voor de bevolking op de Waddeneilanden werd de Tweede Wereldoorlog vaak heel anders ervaren dan dat de bewoners op het Nederlandse vasteland dat deden. Vooral Schiermonnikoog heeft haar eigen bijzondere oorlogsgeschiedenis. Als het kleinste Nederlandse Waddeneiland, had het voor de Duitsers een zeer belangrijke betekenis. Schiermonnikoog werd dan ook pas relatief laat bevrijd.

Tijdens de wandelroute kom je langs veel bunkers én het bunkermuseum, vlak voorbij strandpaviljoen Marlijn. Hier krijg je alles te weten over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog.

7. Bos

Het laatste gedeelte loop je door het bos. De toenmalige eigenaar van het eiland, de Duitse graaf Von Bernstorff, heeft dat honderd jaar geleden aangeplant. Hij koos voor de Corsicaanse den, omdat die goed tegen de zilte zeewind kan. Veel bomen gaan nu dood. Dat kun je volgens Natuurmonumenten ook zien aan de grote aantallen dennenmoorders, paddenstoelen die op verzwakte naaldbomen gedijen.

