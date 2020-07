‘Dagjesmensen’ weer welkom in de trein: ‘Heb dit heel erg gemist’

‘Beste reizigers, wat fijn dat jullie er weer zijn’, mag NS-conducteur Xander Philips (45) vanaf vandaag weer door de trein omroepen. Hij kon niet wachten tot het zover was. „De afgelopen maanden had ik een raar gevoel.”

Als premier Mark Rutte op donderdag 12 maart aankondigt dat we zoveel mogelijk moeten thuiswerken, gaat het snel. Hoewel er aan het begin van die week op de – normaal gesproken – drukke trajecten nog zes intercity’s per uur rijden, gaan NS en ProRail diezelfde week nog met een basisdienstregeling rijden. Het reizigersaantal is namelijk met 85 procent gedaald.

Mondkapje af uit beleefdheid

‘Reis alleen als het strikt noodzakelijk is’ wordt drie maanden lang het credo. En dat betekent dat de werkzaamheden voor conducteur Xanders Philips compleet veranderen. Waar hij twintig jaar geleden het vak was ingegaan „om mensen een leuke reisbeleving mee te geven”, was daar nu geen sprake van. „Het was zo stil, gewoon een beetje spannend. Dat geeft een raar gevoel. We controleerden bijna geen kaartjes meer en waren bovendien zo klaar. Op een gegeven moment moest iedereen opeens een mondkapje op, ook wij. Ik vroeg me af: hoe gaat dat zijn?”.

Inmiddels weet hij, dat valt alles mee. Conducteurs kregen zelfs de keuze uit een mondkapje of een glazen scherm voor zijn gezicht, maar Philips koos voor dat eerste. „Anders voel ik me net een marsmannetje.”

Ook de reizigers gehoorzamen prima, merkt Philips. „Het valt me 200 procent mee. Een enkeling vergeet het, omdat je merkt dat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. Maar als ik diegene daar dan op wijs, is het ‘sorry, sorry’. En sommigen doen uit beleefdheid het mondmasker af als ik kom controleren.” Hij lacht even. „Dat is heel aardig, maar nu net niet de bedoeling.”

Meer verhalen in de trein

Vanaf vandaag gaat NS een nieuwe fase in: alle reizigers zijn weer welkom, ook voor een dagje uit of vakantie. De fiets mag weer mee en mensen kunnen weer gebruik maken van de samenreiskorting. De groene stickers bij de stoelen waar je kunt zitten, blijven voorlopig. Maar als de aangegeven plekken bezet zijn, mag je ook een andere zitplaats kiezen. „Mensen die bij elkaar horen, kunnen weer makkelijker bij elkaar zitten.”

Philips staat op het moment van bellen op Utrecht Centraal en merkt dat reizigers niet is ontgaan dat iedereen vanaf nu weer welkom is. „Het is weer wat drukker dan normaal. Daar ben ik heel blij om, want ik heb onze reizigers heel erg gemist. Eindelijk weer meer mensen in de trein en dat betekent: meer verhalen. En dat maakt mijn werk een stuk leuker.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.