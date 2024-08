Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom zijn flitsapps in Nederland toegestaan?

De ‘stem’ die op de flitsapps als Flitsmeister en Waze tegen een bestuurder praat, vertelt precies wanneer je gas kunt geven én waneer er een flitspaal dreigt. Handig als je verkeersboetes wilt voorkomen, maar waarom laten politie en justitie eigenlijk zo’n flitsapp toe?

Geflitst worden op de snelweg is niet bepaald gunstig voor de portemonnee. Maar de flitspalen of controles die plaatsvinden, zijn bedoeld zodat de weggebruikers zich aan de snelheid houden en vooral niet te hard rijden. Maar waarom laten het OM en politie dan flitsapps als Flitsmeister toe? Deze week vindt er overigens in Europa een heuse flitsmarathon plaats.

Waarom laat Nederlandse overheid flitsapps toe?

Sander van der Kint van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vertelt aan EenVandaag dat het een bewuste keuze is dat flitspalen tegenwoordig opvallen en apps als Flitsmeister zijn toegestaan. „Want het vergroot bij mensen het gevoel dat ze gepakt kunnen worden en daardoor letten ze beter op hun snelheid.”

Dat beaamt ook een OM-woordvoerder. „Wij gaan niet over het toestaan ervan, maar zien dat het een toegevoegde waarde kan hebben. Ons doel is niet om boetes op te leggen, maar om de snelheid te verlagen. Mensen zijn zich door het gebruik van de app bewuster van hun snelheid en de app laat zien dat hierop wordt gehandhaafd. Daarnaast waarschuwt de app ook voor gevaarlijke situaties op de weg en voor hulpdiensten.”

Gas los bij naderende flitspaal

En dat terwijl flitsapps in sommige landen niet getolereerd worden, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Daar vindt de overheid het namelijk belangrijk dat het om ‘onverwacht flitsen’ gaat. De Duitse overheid is ervan overtuigd dat de politie dan meer overtreders kan pakken. En daarnaast leren bestuurders zich op die manier overal aan de snelheidslimiet te houden. In plaats van dat zij het gas loslaten als er een flitspaal nadert.

Want afremmen voor een flitspaal is niet per se gunstig voor het verkeer. De snelheid wordt namelijk maar kortstondig getemperd en daarnaast kan het afremmen voor files of ongevallen zorgen. Van der Kint pleit daarom voor trajectcontroles. „Die zijn heel effectief in het langer terugdringen van de snelheid, en worden door weggebruikers ook als best wel eerlijk ervaren. Ze staan er altijd.”

