Oranje stuit op Frankrijk en Oostenrijk op EK

Het Nederlands elftal stuit op Frankrijk, Oostenrijk en Polen, Estland, Finland of Wales in de groepsfase van het EK van volgend jaar zomer in Duitsland. Dat is het resultaat van de loting in de Hamburgse concertzaal Elbphilharmonie.

Polen, Estland, Finland en Wales spelen eind maart in de play-offs om een plaats op het EK. De winnaar is op 26 maart bekend.

De nummers 1 en 2 van iedere poule en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de achtste finales van het EK.

Duitsland – Schotland

Het EK begint op 14 juni met een openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland in de Allianz Arena van München. De finale staat gepland op 14 juli in het Olympiastadion van Berlijn. Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart en Frankfurt zijn de overige speelsteden.

Oranje speelde ook al tegen Frankrijk in de kwalificatie voor het EK. In Parijs werd het in maart 4-0 voor de Fransen van bondscoach Didier Deschamps. In Amsterdam verloor Oranje in oktober met 2-1. Tegen Oostenrijk nam het Nederlands elftal het ook op in de groepsfase van het vorige EK in 2021. In Amsterdam won Oranje toen met 2-0 door doelpunten van Memphis Depay en Denzel Dumfries.

Poules EK

Poule A: 1. Duitsland, 2. Schotland, 3. Hongarije en 4. Zwitserland.

Poule B: 1. Spanje, 2. Kroatië, 3. Italië en 4. Albanië.

Poule C: 1. Slovenië, 2. Denemarken, 3. Servië en 4. Engeland

Poule D: 1. Polen, Estland, Finland of Wales, 2. Nederland, 3. Oostenrijk en 4. Frankrijk

Poule E: 1. België, 2. Slowakije 3. Roemenië en 4. Israël, Bosnië en Herzegovina, IJsland of Oekraïne.

Poule F: 1. Turkije, 2. Georgië, Griekenland, Kazachstan of Luxemburg, 3. Portugal en 4. Tsjechië.

ANP

