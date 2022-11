Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Astronomen maken ‘Google maps van de ruimte’, dit zijn de eerste beelden

Als je soms gek wordt van de stress, dan is het een goed idee om te realiseren hoe klein ons deel van het universum eigenlijk is. Om daar een beter beeld bij te geven, hebben astronomen een soort Google Maps ontworpen, maar dan van de ruimte. Daarin kan door ruim 200.000 sterrenstelsels worden genavigeerd.

De ‘Map of the Universe‘ laat vanuit het perspectief van onze aarde alle bekende sterrenstelsels zien. Elke pixel op de kaart is een sterrenstelsel, met daarin miljarden sterren.

Behapbaar voor iedereen

De interactieve kaart is ontwikkeld door astronomen, in samenwerking met Johns Hopkins University. Ook zijn er afgelopen twintig jaar gegevens verzameld door Sloan Digital Sky Survey Telescope die goed van pas komen. Voorheen hadden alleen wetenschappers toegang tot deze data. Het is dus nu de eerste keer dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is.

Brice Ménard, professor aan de John Hopkins University: „Astronomen over heel de wereld hebben jarenlang de data geanalyseerd, maar niemand nam echt de tijd om een kaart te creëren en te visualiseren op een manier dat zowel wetenschappers als ‘de gewone mens’ het snappen.”

Op YouTube is een video geplaatst door de Johns Hopkins University, die een goede indruk geeft van de schaal van de kaart. De interactieve kaart laat echter slechts een deel van het hele universum zien.

Naar de rand van het universum reizen

Alleen het centrale deel van het universum is op de kaart te zien. Daarin zijn ruim 200.000 bekende sterrenstelsels verwerkt. Dat lijkt al erg compleet, maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA schat dat er in werkelijkheid misschien wel honderd miljard sterrenstelsels zijn.

Het is mogelijk om door de kaart te scrollen en naar de rand van het zichtbare universum te ‘reizen’. Het licht van deze verre sterrenstelsels heeft er 13,6 miljard jaar over gedaan om de aarde te bereiken. Door in te zoomen op de kaart, gaat de gebruiker in feite terug in de tijd. Dat wordt met een tijdsbalk aangegeven. Kan je geen genoeg krijgen van de ruimte? NASA deelde ondanks nog prachtige beelden.