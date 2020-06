Extra geld voor aanpak onbewaakte spoorwegovergangen

Het kabinet trekt 25 miljoen euro extra uit voor verbetering van de veiligheid van spoorwegovergangen.

Het grootste deel daarvan, 15 miljoen euro, is bestemd voor het opheffen of beveiligen van onbewaakte overwegen. Dat meldde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vandaag.

Van Veldhoven kondigde eerder al aan dat onbewaakte overwegen uiterlijk eind 2023 tot het verleden moeten behoren. Van de 180 die er anderhalf jaar geleden nog waren, zijn er inmiddels 49 opgeheven of beveiligd. Met het extra geld kunnen snel nog 76 onbewaakte overwegen worden aangepakt. Het totale budget hiervoor komt nu op 80 miljoen euro.

Drama op spoorwegovergang Hooghalen

Een treinmachinist kwam vorige maand om het leven toen hij op een onbewaakte overweg in Hooghalen (Drenthe) op een trekker botste. „Het is belangrijk dat zulke ongevallen worden voorkomen”, schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De toedracht van dat ongeluk wordt nog onderzocht.

Directeur overwegen Anne Zwiers van ProRail stelt dat de verbetering van veiligheid bij overwegen een topprioriteit is van de spoorbeheerder. „Het is essentieel dat we daar nu extra geld in steken en samen met het ministerie structureel daarin blijven investeren.”

Beste overweg een opgeheven overweg

Zwiers laat weten dat wat ProRail betreft de beste overweg een opgeheven overweg is. Zwiers: „En de meest risicovolle pakken we als eerste aan. Dat zijn de openbare overwegen zonder actieve beveiliging. Die zijn niet meer van deze tijd en we spannen ons hard in om die allemaal uit het spoor te krijgen. Afgelopen weekend op 14 juni sloten we er weer twee af bij Elst.”

