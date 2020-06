Fans vinden profvoetbal op zondagavond helemaal niks

Het plan van de eredivisieclubs om voortaan iedere week op zondagavond om 20.00 uur een wedstrijd profvoetbal te spelen, is slecht gevallen bij de fans.

Het Supporterscollectief Nederland, waarbij fans van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten, kreeg vandaag talloze boze reacties binnen. „Het is minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden”, zegt voorzitter Matthijs Keuning. „Wij zijn overspoeld met boze reacties van supporters. We zijn tot op heden ook niet betrokken bij deze plannen.” De voetbalfans vinden de zondagavond, op z’n zachtst gezegd, ‘een ongunstig tijdstip’.

Zondag 20.00 uur vast speelmoment profvoetbal

Voetbalbond KNVB en de ECV, de koepelorganisatie van de achttien clubs uit de eredivisie, werken nog aan de indeling van het speelschema voor het seizoen 2020-2021. Volgens diverse media komt zondagavond 20.00 uur er als vast speelmoment bij. In het afgelopen seizoen werd dat aanvangstijdstip af en toe gebruikt, zodat clubs die op de donderdag ervoor nog in Europa actief waren zolang mogelijk rust kregen.

De zaterdagavondwedstrijd van 19.45 uur vervalt. Zo lang er geen publiek welkom is in de stadions, zou er gespreid over vier dagen worden gespeeld in de eredivisie, voor het eerst ook op maandagavond.

„De supporters die de clubs onvoorwaardelijk steunen, dreigen nu stank voor dank te krijgen”, aldus het Supporterscollectief. „De tv-zender wil wat meer betalen voor een extra live-wedstrijd en prompt dreigen de clubs overstag te gaan, ten koste van de supporters. Supporters hebben afgelopen jaren al meermaals zowel landelijk als lokaal massaal laten weten tegen de zondagavond als speeldag te zijn.”

KNVB reageert nog niet op woede

De KNVB, die het competitieprogramma maakt, wil niet inhoudelijk reageren. „We hebben nog niet eens een startdatum voor de competitie. We werken nu eerst aan de tussenstap, we hopen in augustus oefenwedstrijden te kunnen spelen”, aldus een woordvoerder. De KNVB heeft het plan daarvoor onlangs voorgelegd aan minister Martin van Rijn. De bond hoopt volgende week een reactie te krijgen van het kabinet.

De profclubs komen donderdag in Zeist bij elkaar voor een algemene vergadering betaald voetbal. De plannen voor komend seizoen staan dan ook op de agenda. De clubs hopen woensdag al duidelijkheid te krijgen van de UEFA over wanneer bijvoorbeeld de Europese toernooien komend seizoen van start gaan.

Lees ook: Zo maakte profvoetballer Rashford zich nuttig tijdens de lockdown

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.