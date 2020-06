Aantal coronapatiënten op intensive care is nu weer gedaald

Na drie dagen van toename is het aantal coronapatiënten op de intensive care dinsdag gedaald. Intensivisten behandelen momenteel 78 patiënten, negen minder dan op maandag.

„Dit is gunstig. Dat is het gevolg van een laag aantal nieuwe besmettingen, los van lokale kleine uitbraken”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Kuipers zegt dat hij zich geen zorgen maakte om de eerdere toename. De stijging was volgens hem beperkt en binnen de marges. „De instroom is niet nul. Het virus is niet weg, her en der zien we plukjes. Iedere dag komen er nog nieuwe patiënten bij, en de uitstroom gaat wisselend.” Hij verwacht dat het aantal patiënten de komende tijd stabiel blijft op het huidige peil. De teststraten van GGD’en helpen daarbij. Het geeft medici de mogelijkheid om te voorspellen wat er op ze afkomt.

Warme zomermaanden

Door de betrekkelijke rust nu kunnen ziekenhuizen een stijging van het aantal coronapatiënten gemakkelijker opvangen. Wat daarbij helpt, is dat het coronavirus zich in de warme zomermaanden moeilijker lijkt te verspreiden. Dat biedt ruimte om maatregelen te versoepelen. Kuipers: „Op het moment dat je versoepelt, zal het aantal patiënten omhoog gaan. Als je met de huidige lage aantallen patiënten en met behulp van een seizoenseffect al niet kunt versoepelen, wanneer dan wel? Je kunt niet zo blijven doorgaan tot er een vaccin is.”

570 mensen op intensive care met andere aandoening

De ic’s behandelen 570 mensen met andere aandoeningen, vijftig meer dan op maandag. Dat betekent dat de intensive cares in totaal 648 mensen behandelen.

Op de verpleegafdelingen van de ic’s liggen 280 coronapatiënten, eentje minder dan op maandag.

Langste stijging achtereen sinds april

Gisteren steeg het aantal patiënten op een intensive care naar 87. Dat waren er acht meer dan op zondag en veertien meer dan afgelopen vrijdag. Het was de eerste keer sinds de piek van de coronacrisis begin april dat het aantal coronapatiënten op de ic’s drie dagen op rij toenam.

Een verklaring voor de toename gaf het LCPS gisteren niet. „Het gaat om kleine aantallen, waarbij we niet zien dat één specifieke regio eruit springt. We hebben voldoende capaciteit om deze lichte stijging op te vangen”, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Geen reden tot ingrijpen

De stijging van de afgelopen dagen was nog geen reden tot paniek of extra maatregelen, zei ‘corona-minister’ Hugo de Jonge geruststellend. Hij gaf aan dat het gaat om een van de vele cijfers waar het kabinet zich op baseert en komt bovendien nog niet in de buurt van de ‘signaalwaarde’: bij drie dagen achter elkaar gemiddeld tien ic-opnames gaan de alarmbellen af.

„Wat we doen is elke dag in de gaten houden hoe het zich ontwikkelt”, zei De Jonge. „Je kijkt naar ic-opnames, maar ook naar ziekenhuisopnames en testresultaten. Je kijkt juist naar meerdere indicatoren tegelijk. We hebben die signaalwaarden niet voor niets ontwikkeld. Als we over drie dagen gemiddeld onder de tien blijven, dan is dat op zichzelf genomen geen reden om in te grijpen.”

Het cijfer van vandaag is De Jonge en iedereen die de getallen in de gaten houdt, dus alleen maar nog beter nieuws.

