Het openbaar vervoer moet met stapsgewijze versoepelingen op een veilige manier terug naar normaal. Daarvoor pleit reizigersvereniging Rover in een exitplan.

Waar de samenleving inmiddels weer in beweging komt, wordt mensen zonder auto al drie maanden verzocht al hun niet-noodzakelijke reizen uit te stellen of op fietsafstand uit te voeren, stelt Rover. Sindsdien is het openbaar vervoer voor nog geen 30 procent bezet.

Rover-directeur Freek Bos vindt dat onnodig. „Het ov mag momenteel voor 40 procent worden gevuld. Dat wordt in een normale situatie in de daluren nog niet eens gehaald.”

De reizigersvereniging roept de overheid en vervoersbedrijven op om het openbaar vervoer in de daluren voor 40 procent gevuld te krijgen en het vermijden van de spits te stimuleren. Rover pleit ervoor dat alle coronabeperkingen in het ov weer worden opgeheven. Zo zouden ook het fietskaartje en de samenreiskorting in de trein kunnen terugkeren. „Het wordt hoog tijd om ook de ov-reiziger een stip op de horizon te bieden”, zegt Bos. „Laten we nu dus een stap vooruit doen voor de ov-reiziger, in plaats van weer een stap terug.”

Personeelskosten lopen volgens Bos ook door als een bus of trein niet rijdt. „En wegblijvende reizigers kosten de samenleving op termijn nog veel meer”, meent hij. „Er is daarom maar één oplossing voor het gebrek aan inkomsten in de ov-sector: daadwerkelijk weer reizigers gaan vervoeren.”

Dat kan in ieder geval op de rustige momenten, legt Bos uit. „Vervoerders kunnen dat stimuleren door het bieden van extra kortingen in de daluren en door voormalige abonnementshouders aantrekkelijke ‘welkom terug’-aanbiedingen te doen voor de rustige momenten. Niet mijden, maar spreiden. Elke euro die de reiziger inlegt, scheelt de Rijksoverheid een euro compensatie. Die Rijks-euro kan dan mooi worden gestopt in ov-uitbreidingen zodat het Klimaatakkoord gehaald wordt. Dat is pas efficiency”, aldus de directeur van Rover.

