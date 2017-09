5x klopt de tekst van deze hiphopper?

Wat als je alle teksten van Nederlandse hiphoppers langs de meetlat 'waar-niet waar-beetje waar' zou leggen? Rapfactchecker Yordi Dam pakt z'n meetlat er even bij en checkt deze 5 teksten van Nederhoppers.

1. Frenna - Longtime

Tekst: "Stress maakt je ouder, ik ben 60"

In dit stukje nummer zegt Frenna twee dingen. Enerzijds verklaart de Haagse rapper dat stress je ouder maakt en daarnaast voelt hij zich zelfs 60 jaar oud, 35 jaar ouder dan hij destijds was. Dat (werk)stress je ouder maakt klopt, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Helsinki uit 2012. Jezelf 35 jaar ouder voelen door stress is nogal wat en dat stukje klopt dan ook niet helemaal. De Britse Nobelprijs-winnaar Elizabeth Blackburn deed hier een aantal jaar terug uitgebreid onderzoek naar met als conclusie dat je maximaal 9 tot 16 jaar ouder wordt door (werk)stress.

Beoordeling: half waar

2. Josbros - 101Barz Zomersessie

Tekst: "Ik heb schijt zo veel schijt/ik stoot CO2-uit/dus ze schoppen mij de EU uit"

Dit filmpje is eigenlijk een stukje "CO2-uitstootreductiebeleid voor dummies". Rapper Josbros zegt allereerst zo veel schijt dat hij CO2 uitstoot. Kleine kanttekening; schijt - of eigenlijk mest - stoot methaan uit en geen CO2. Maar hoe zit het met die CO2? Nederland heeft de afgelopen jaren meerderen afspraken gemaakt op dat gebied, onder meer in het Energieakkoord (voor 2020) en de Parijs-akkoorden (2030). Gelukkig voor ons, want Nederland is internationaal gezien nogal goed in het uitstoten van CO2, zijn er geen verder geen sancties. Nederland kan dus op basis van CO2-uitstoot niet de EU uitgeschopt worden.

Beoordeling: niet waar

3. Broederliefde - Jungle

Tekst: "(We gaan naar) Afrika terug in de jungle/We leven duur in de Benelux"

Broederliefde zegt in "Jungle" dat we "duur leven" in de Benelux en dat we daarom beter naar de Afrikaanse jungle kunnen gaan. Leven we in België, Nederland en Luxemburg echt relatief duur ten opzichte van de "jungle"? Voor het gemak heb ik hierbij gekeken naar de gemiddelden van Senegal en Gambia, waar het hiphopcollectief uit Spangen de videoclip schoot. Cijfers van de Wereldbank geven het antwoord: voor $1 dollar koop je (omgerekend) meer in de eerdergenoemde Afrikaanse landen dan in de Benelux. Het zelfde geld is dus meer waard in die landen, helemaal als je het afzet tegen ons inkomen.

Beoordeling: waar

4. Kevin - Wazig

Tekst: "Je kunt niet dertig zijn en trapper zijn da's raar broer"

De Rotterdamse rapper zegt in dit nummer dat het raar is om na je dertigste trapper, straattaal voor drugsdealer, te zijn. "Raar" is nogal arbitrair, maar ik kon wel checken of het statistisch gezien raar is om drugsdealer te zijn na die leeftijd. Uit cijfers van het Openbaar Ministerie over het percentage verdachten van harddrugsmisdrijven naar leeftijdscategorie blijkt inderdaad dat dit aandeel flink daalt in de leeftijdscategorie 30+. Kevin kent z'n cijfers blijkbaar, want deze line is waar!

Beoordeling: waar

5. Lil Kleine & Ronnie Flex - Drank en Drugs

Tekst: "Alle tieners zeggen ja tegen MDMA"

De allereerste factcheck die ik (met een dikke knipoog) maakte. In dé zomerhit van 2015, Drank en Drugs, zegt rapper Lil Kleine dat alle tieners "ja" zeggen tegen MDMA. Alles tieners betekent 100 procent, dus klopt dat wel? Niet echt, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Trimbos. Slechts 3,7 procent van de tieners gebruikt(e) ooit MDMA en XTC - niet echt 100 procent dus. Wellicht is dit goed nieuws, maar de stelling is niet waar.

Beoordeling: niet waar

Tekst: Yordi Dam

