14-jarige jongen met geweld van schoenen beroofd

Een 14-jarige jongen is met geweld van twee paar schoenen beroofd in Leiden. De puber had via social media een afspraak gemaakt om de schoenen te verkopen.

Behalve de zogenaamde koper, verscheen nog een tweede jongen. Het slachtoffer werd mishandeld en beroofd van de schoenen die hij wilde verkopen én het paar dat hij droeg. Drie andere jongens keken toe. Volgens de politie leken ze bij de mishandelende jongens te horen.

De straatroof gebeurde zondag bij een bankje. De jongen ging vervolgens op sokken een flatgebouw binnen om de politie te alarmeren. Agenten zochten tevergeefs naar de twee daders. Ook drie andere jongens die bij de roof hadden toegekeken, werden niet gevonden.

Getuigen

De politie zoekt nu naar getuigen van de straatroof. De jongen die in eerste instantie een paar schoenen zou kopen was een licht getinte jongen, ongeveer 1.80 meter lang met donker haar, wat aan de zijkanten opgeschoren was.

De jongen die het slachtoffer mishandelde was een licht getinte jongen, 1.70 meter lang met opgeschoren zwart haar. Hij droeg een donkere softshell jas met een logo op de mouw. Van de andere drie jongens is geen signalement beschikbaar.