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ARAG waarschuwt voor WhatsApp-fraude: 1 onschuldig stemverzoek kan je hele account in gevaar brengen

Vraagt een bekende je via WhatsApp om op zijn dochter te stemmen? Pas op: achter dat bericht kan een oplichter zitten. Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG waarschuwt voor ghostpairing, een truc waarmee criminelen toegang krijgen tot je WhatsApp-account.

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Heel wat mensen hebben de afgelopen tijd via WhatsApp een dergelijk berichtje ontvangen. Zij zien er geen kwaad in en klikken op de link die in het bericht staat. Vervolgens worden ze naar een website geleid waar ze hun telefoonnummer en verificatiecode moeten invoeren. In plaats van dat ze daarmee kunnen stemmen, geven ze criminelen toegang tot hun WhatsApp-account.

Wat is ghostpairing en hoe nemen oplichters je WhatsApp-account over?

Deze phishingtruc wordt ook wel ghostpairing genoemd. Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG waarschuwt om nooit op dergelijke berichten in te gaan, zélfs als ze van een bekende lijken te komen. „Wees alert op onverwachte links of bijvoorbeeld verzoeken om je telefoonnummer of een verificatiecode in te voeren”, zegt Hanneke Rommelaar, jurist bij ARAG. „Ook als het bericht van een bekende lijkt te komen, is het verstandig het verzoek even rechtstreeks bij diegene te controleren op juistheid.”

WhatsApp-account overgenomen? Dit moet je direct doen

Ben je toch in het verzoek getrapt en is je WhatsApp-account overgenomen? Dan is het belangrijk dat je snel handelt. „Meld onbekende gekoppelde apparaten direct af in je WhatsApp-instellingen en waarschuw je contacten”, zo adviseert Rommelaar. „Kun je niet meer inloggen? Probeer dan je account opnieuw te registreren met de verificatiecode van WhatsApp.”

Om misbruik te voorkomen, adviseert Rommelaar om tweestapsverificatie in te schakelen, nooit verificatiecodes te delen en opvallende verzoeken telefonisch te controleren. Een gezamenlijk codewoord kan daarbij helpen.

Geld verloren door WhatsApp-fraude: wanneer betaalt de bank terug?

Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat je geld dat je hebt overgemaakt naar een WhatsApp-oplichter niet automatisch terugkrijgt. „Als je de betaling zelf hebt goedgekeurd, hoeft de bank de schade meestal niet te vergoeden. Snel melden kan wel helpen om een betaling nog tegen te houden of terug te halen.”

Lukt dit niet? Dan zijn er volgens haar mogelijk nog juridische stappen die je kunt zetten. „Als de bank hierin niets meer voor je kan doen, kunnen wij als rechtsbijstandsverzekeraar kijken of we de gegevens van de fraudeur bij de bank kunnen opvragen en bij die partij het bedrag terugvorderen.”

En wat nou als andere mensen via jouw WhatsApp-account zijn opgelicht? Ben jij dan aansprakelijk? Volgens Rommelaar is dit in de meeste gevallen niet zo. „Daarvoor moet jou juridisch een verwijt kunnen worden gemaakt. Wel is het belangrijk dat je na ontdekking direct ingrijpt en anderen waarschuwt.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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