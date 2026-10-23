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Doodsbange Hajar appte familielid vlak na vermissing: ‘Help me, he is killing me’

De vermoorde Hajar (29) heeft haar familie vlak na haar vermissing om hulp gesmeekt. Ze stuurde een familielid een bericht met de tekst ‘Help me. Now. He is killing me.’ Het familielid in kwestie trok na het ontvangen van het bericht aan de bel bij de politie, maar daar werd haar vermissing niet direct als urgent gezien.

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Het lichaam van Hajar werd uiteindelijk op 16 oktober in een koffer in het water van de Amstel bij de Amsteldijk in Amsterdam gevonden.

Vermissing Hajar niet als urgent bestempeld

Het was eerder niet bekend dat Hajar voor haar dood nog om hulp had gesmeekt, maar de politie bevestigt dit nu na berichtgeving door De Telegraaf. Het familielid dat de politie alarmeerde, zou te horen hebben gekregen dat een vermissing pas na 24 uur als urgent kan worden bestempeld.

Hajar werd op 4 oktober voor het laatst gezien bij congrescentrum RAI in Amsterdam. Ze werd daar met een ‘onbekende man met fiets’ gespot. Haar familie heeft haar diezelfde avond nog als vermist opgegeven bij de politie. De appjes werden echter diezelfde dag in de ochtend al gestuurd. Hajar was daarna onbereikbaar, zo schrijft De Telegraaf. De politie maakte eerder al bekend ervan uit te gaan dat Hajar waarschijnlijk kort na haar vermissing om het leven is gebracht.

Eerder weggelopen

De familie van Hajar vindt het onbegrijpelijk dat de zaak van de vrouw niet direct als urgent is bestempeld door de politie. In een persbericht meldt de politie dat er pas sprake is van een urgente vermissing als het mogelijk om een levensbedreigende situatie gaat. Die inschatting wordt gemaakt op basis van feiten en omstandigheden rond de vermissing. Hierbij spelen volgens de politie ook het gedrag en de persoonlijke omstandigheden van een vermiste een rol.

Omdat Hajar in het verleden vaker was weggelopen, maar altijd weer terugkwam, werd haar vermissing in eerste instantie niet als urgent bestempeld. ‘Haar familie heeft de vermissing rond 20.15 uur ’s avonds op 4 oktober gemeld, wat uren na de verstuurde berichten is. Op basis van alle op dat moment bekende feiten en omstandigheden is de vermissing op dat moment beoordeeld als niet urgent’, aldus de politie.

Geen toestemming voor publiceren foto

Op 5 oktober, een dag later, werd de vermissing alsnog als urgent bestempeld. ‘Er was immers nog altijd geen contact met Hajar, waardoor de ongerustheid bij de familie was toegenomen’, zo laat de politie weten. ‘Toestemming voor het publiceren van haar foto gaven zij echter nog niet.’ De politie heeft daarop besloten meerdere opsporingsmiddelen in te zetten, waaronder het lokaliseren van de telefoon van Hajar. Dit onderzoek leidde naar een pand in Buitenveldert, maar zowel Hajar als haar telefoon werden daar niet aangetroffen.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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