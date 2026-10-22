Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kim (34) betaalt 320 euro voor taxirit van 20 minuten in Egypte: ‘Er stonden drie mannen om ons heen’

Een taxirit van twintig minuten in Egypte kostte Kim (34) maar liefst 320 euro. Toen ze protesteerde, kwamen er twee andere chauffeurs bij staan. „Ik wilde eerlijk gezegd maar één ding: weg”, vertelt ze aan Metro.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

Kim (34): „Mijn vriend en ik waren voor het eerst samen op vakantie naar Egypte. We verbleven in een resort, maar wilden ook graag een dagje de stad in. Iedereen had gezegd dat je daar goed kon winkelen en dat er leuke terrasjes waren. We hadden er echt zin in.

Vlakbij het hotel stonden verschillende taxi’s te wachten. We stapten in bij een chauffeur die ons vriendelijk begroette en direct de meter aanzette. Die handeling stelde me eigenlijk gerust. Ik dacht: zie je wel, dit is gewoon een officiële taxi.

Taximeter in Egypte staat na tien minuten al op 240 euro

Nog voordat we goed en wel onderweg waren, begon de meter al opvallend snel op te lopen. Na ongeveer tien minuten keek ik nog eens. De meter stond inmiddels op een bedrag dat omgerekend neerkwam op ruim 240 euro. Ik keek mijn vriend aan en zei nog: ‘Dat kan toch helemaal niet?’

De chauffeur hoorde ons praten en zei direct dat het kwam door de hoeveelheid verkeer en een speciaal tarief voor toeristen. Omdat we de omgeving niet kenden, bleven we verder maar stil. Tien minuten later kwamen we aan op onze bestemming. Ik keek weer naar de meter en schrok me rot; omgerekend stond er ruim 320 euro op.

Drie taxichauffeurs zetten Kim onder druk om 320 euro te betalen

Ik begon direct te protesteren en zei dat dit onmogelijk kon kloppen. De chauffeur werd op slag heel anders; hij zei dat de meter leidend was en dat we gewoon moesten betalen. Ondertussen kwamen er nog twee andere taxichauffeurs bij staan die zich met de discussie begonnen te bemoeien. Ook zij beweerden dat de prijs klopte. We voelden ons behoorlijk geïntimideerd.

Je staat daar in een vreemd land, spreekt de taal niet en hebt geen idee wat je rechten zijn. Er stonden binnen no time drie mannen om ons heen en ik wilde eerlijk gezegd maar één ding: weg. Met tegenzin haalde ik mijn portemonnee tevoorschijn en rekende af. Op dat moment voelde het alsof we geen keuze hadden.

Restaurantmedewerker vermoedt manipulatie van de taximeter

Pas later die middag vertelde een medewerker van een restaurant wat er waarschijnlijk was gebeurd. Sommige taxi’s zouden een aangepaste meter hebben die veel te snel oploopt of speciaal is ingesteld om toeristen veel te veel te laten betalen. Volgens hem gebeurde dat helaas vaker. Sinds die actie stap ik in het buitenland nooit meer zomaar in een taxi.”

Geldexpert Marianne Bendixen: zo voorkom je taxi-oplichting op vakantie

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„In het buitenland ben je als toerist vaak kwetsbaarder dan thuis. Je kent de normale tarieven niet, spreekt de taal soms niet en weet niet altijd wat gebruikelijk is. Juist daardoor kun je sneller denken: het zal wel kloppen. Maar bij taxi’s is het verstandig om vooraf al duidelijkheid te hebben.

Voorkom een dure taxirit: controleer vooraf de prijs en valuta

Mijn advies is om in het buitenland liever een taxi via je hotel, accommodatie of een betrouwbare app te regelen. Stap je toch in een taxi die ergens klaarstaat, spreek dan vóór vertrek heel duidelijk een vaste prijs af. Niet pas onderweg, maar voordat je instapt of voordat de auto gaat rijden. Herhaal de prijs desnoods nog een keer en zorg dat er geen twijfel is over de valuta en het totale bedrag.

Een meter lijkt betrouwbaar, maar dat is helaas niet altijd zo. Zeker als een bedrag ineens veel sneller oploopt dan logisch voelt, is dat een waarschuwing. Vertrouw dan op je gevoel en probeer, als dat veilig kan, de rit af te breken op een drukke of openbare plek. En neem op vakantie altijd even een paar minuten om vooraf uit te zoeken wat een normale taxirit ongeveer kost. Dat voorkomt dat je ter plekke onder druk een veel te hoog bedrag betaalt.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

Meer verhalen in de rubriek Opgelicht lezen? Deze artikelen waren favoriet bij onze lezers:

Meld je aan voor Opgelicht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgelicht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

Reacties