Stelling van de dag: ‘De rente op studieschulden mag nooit hoger zijn dan 2,5 procent’
Hoewel D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord hadden beloofd om een grens te stellen aan de rente op studieleningen, gaat dat niet gebeuren. Oud-studenten gaan op termijn waarschijnlijk toch meer dan 2,5 procent rente betalen over hun studielening.
Door geopolitieke spanningen is de rente wereldwijd gestegen, waardoor het verlagen van de studierente meer geld gaat kosten. Het vastzetten van de rente op studieschulden op maximaal 2,5 procent zou veel meer kosten dan de 40 miljoen euro die daarvoor gereserveerd is. Het zou zeker 160 miljoen euro gaan kosten. Op lange termijn stijgt de rente voor oud-studenten daarom van 2,7 naar 3,3 procent, aldus onderwijsminister Rianne Letschert.
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