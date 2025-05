Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Google waarschuwt Gmail-gebruikers: ‘Trap niet in déze mail’

Mensen die een Gmail-account hebben, doen er goed aan om de komende tijd extra waakzaam te zijn als het gaat om binnenkomende mails. Volgens Google is er momenteel een ‘no-reply’-e-mailaanval gaande waarbij er persoonlijke bankgegevens en wachtwoorden worden gestolen. Gelukkig blijkt het herkennen van zo’n aanval heel makkelijk te zijn.

Volgens Google gaat er een e-mail rond die afkomstig lijkt te zijn van Google zelf. In de mail staat dat Google door de politie is verplicht om alle gegevens in het account van de gebruiker vrij te geven. De e-mail lijkt echt: het bevat zelfs een link naar een ondersteuningspagina van Google, waarin je alle details over de rechtszaak kunt vinden. De mail is echter nep en gemaakt door online oplichters die toegang hopen te krijgen tot de persoonlijke gegevens van Gmail-gebruikers.

Hoe kun je de nepmail in Gmail herkennen?

De mail is echter makkelijk te herkennen, namelijk aan de volgende afzender: als er [email protected] staat, dan is het belangrijk dat je de e-mail direct verwijdert en dat je vooral nergens op klikt. Wanneer je namelijk wel op de link zou klikken en de valse juridische documenten downloadt of toestemming geeft om deze te bekijken, krijgen de oplichters toegang tot je Gmail-account. Ze kunnen dan bijvoorbeeld je e-mails lezen of bestanden openen. In sommige gevallen kan de malware ook verspreid worden naar het apparaat waarop je de e-mail hebt geopend en kan de schadelijke software nog meer informatie stelen, zoals wachtwoorden en bankgegevens. Daarnaast kan je apparaat zelfs gehackt worden.

Altijd aandachtig doorlezen

Mocht je een e-mail krijgen die je niet helemaal vertrouwt, is het dan ook belangrijk om deze eerst uitgebreid door te lezen voordat je op een link klikt of iets downloadt. Ook is het verstandig om altijd naar de afzender te kijken, maar ook naar wie de e-mail nog meer is gestuurd. Als je gekke e-mailadressen ziet, dan kun je er vanuit gaan dat het een scam is.

Eerder schreven we de volgende stukken over online criminaliteit:

Vorige Volgende

Reacties