Kabinet pakt vlogfamilies aan: ‘Kinderen zijn geen verdienmodel’

Het was al langer onderwerp van discussie, maar nu komt het kabinet in actie: kinderen die volop in de schijnwerpers staan op sociale media, krijgen meer bescherming. Vlogfamilies en zogenaamde kidfluencers vallen binnenkort onder strengere regelgeving, zo blijkt uit plannen van staatssecretaris Jurgen Nobel (Arbeidsomstandigheden). Hij heeft een plan voor aangescherpte wetgeving naar de Tweede Kamer gestuurd.

De maatregel is bedoeld om kinderen te beschermen tegen de keerzijde van hun online baan. Want wat voor de buitenwereld een onschuldige gezinsvlog lijkt, blijkt achter de schermen vaak meer op werk te lijken dan op een hobby. En dat terwijl kinderen onder de 13 officieel helemaal niet mogen werken.

Vlogfamilies melden bij de arbeidsinspectie

Ouders die hun kind inzetten voor inkomsten vanuit sociale media, moeten zich straks verplicht melden bij de arbeidsinspectie. Alleen met een ontheffing mogen deze vlogfamilies doorgaan. Die meldplicht komt met een duidelijke verantwoordelijkheid: het vloggen valt officieel onder werken, en ouders moeten erop toezien dat hun kind niet te veel uren werkt. Het mag school, slaap en ontspanning niet ondersneeuwen.

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een flinke boete. Tegelijkertijd start het kabinet een voorlichtingscampagne om ouders bewust te maken van de risico’s van het online etaleren van hun kind.

In de Verenigde Staten werd eerder dit jaar ook een nieuwe regel ingevoerd. Vlogfamilies in Californië moeten 15 procent van hun inkomsten opzij zetten voor de kinderen die in hun video’s te zien zijn.

Steeds meer vlogfamilies

Vlogfamilies worden steeds populaider. Waar er in 2020 naar schatting nog zo’n 200 kinderen actief waren als influencer, ligt dat aantal nu waarschijnlijk tussen de 3000 en 4000. Precieze cijfers ontbreken, maar de groei is evident. De populariteit van gezinsvlogs en kind-accounts is niet te missen, met duizenden volgers, betaalde samenwerkingen en dagelijkse content.

Maar die zichtbaarheid heeft een prijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van vlogfamilies te maken krijgen met stress, prestatiedruk en een verstoord zelfbeeld. Sommige kinderen huilen of raken in paniek voor de camera, terwijl ouders gewoon doorfilmen. Drama scoort nou eenmaal goed.

Eerder werden andere regels voor influencers al aangescherpt. Zo hebben ze nu een certificaat nodig om reclame te mogen maken op social media.

Moderne kinderarbeid

Het kabinet spreekt zelfs van een „moderne vorm van kinderarbeid” en trekt parallellen met kinderen die op het podium of in films staan. Daar gelden al jaren strenge regels over werktijden en rustmomenten. Voor vlogkinderen zijn die er (nog) nauwelijks, terwijl hun bereik vaak groter is dan dat van een gemiddelde theatervoorstelling.

Volgens staatssecretaris Nobel is het tijd om die kloof te dichten, zo meldt NOS. De exacte uitwerking van de regels volgt nog, maar de boodschap is duidelijk: kinderen horen veilig en vrij op te groeien, niet als onderdeel van een verdienmodel.

Vage grens

Toch blijft de grens tussen hobby en werk vaag. Een TikTok-filmpje maken voor de lol is heel wat anders dan dagelijks content produceren voor een sponsor. De overheid roept daarom ook volgers op om hun verantwoordelijkheid te nemen: zien ze dat een kind opvallend vaak in video’s opduikt? Dan kunnen ze dat melden bij de arbeidsinspectie.

Reacties