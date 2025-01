Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer Nederlanders gebruiken sociale media, maar populariteit X daalt

Het aantal Nederlanders dat sociale media gebruikt is afgelopen jaar licht gegroeid, maar mensen worden kritischer over welke platforms ze gebruiken, zoals X.

Dit concludeert onderzoeksbureau Newcom in het jaarlijkse Nationale Social Media Onderzoek. Vooral X en BeReal werden minder populair.

Populariteit X daalt

Afgelopen jaar hebben 14,4 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder volgens Newcom sociale media gebruikt, tegen 14,3 miljoen mensen een jaar eerder. X had in 2024 450.000 gebruikers minder, een daling van 14 procent. In totaal gebruikten 2,8 miljoen Nederlanders X.

Bij de kleinere platforms was BeReal de grootste uitschieter. De foto-app verloor 600.000 gebruikers en kwam in 2024 uit op 900.000 mensen die het platform gebruikten.

Elon Musk

Newcom meldt niet waarom mensen een bepaald platform minder of meer gebruikten. Bij X speelt mogelijk mee dat eigenaar Elon Musk een bondgenoot van Donald Trump is geworden. Trump is sinds deze week weer de president van de Verenigde Staten en Musk is een van zijn adviseurs.

Met name LinkedIn, TikTok en Snapchat werden vorig jaar populairder. LinkedIn had in 2024 5,7 miljoen gebruikers, 4 procent meer dan in 2023. TikTok en Snapchat kregen er 3 procent meer gebruikers bij.

Meta stopt met factcheckers

Het onderzoek van Newcom komt enkele weken nadat Meta aankondigde in de Verenigde Staten te stoppen met feitelijke controles door experts op berichten die zich snel verspreiden op Facebook of Instagram.

Meta wil in plaats van onafhankelijke factcheckers een systeem optuigen als dat van X, het voormalige Twitter. Na de overname van dat platform door Elon Musk kwam een functie die andere gebruikers de mogelijkheid geeft om commentaar te leveren bij mogelijk misleidende berichten op X.

Meta, dat toen nog Facebook heette, zette eind 2016 een systeem op met factcheckers. Dat gebeurde na een storm aan kritiek op Facebook omdat via sociale media nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen zich snel verspreidde. Onder andere het internationale persbureau AFP doet veel van dit soort controles. Waarna berichten gelabeld kunnen worden als nepnieuws of minder snel verspreid worden.

Nu stopt Meta in de VS met die praktijk omdat „experts, zoals iedereen, hun eigen vooringenomenheid en perspectieven hebben”, zo schreef Joel Kaplan, de nieuwe directeur voor internationale aangelegenheden bij Meta, in een blogpost. „Dit was te zien aan de keuzes die sommigen maakten over wat gecheckt moest worden en hoe. Na verloop van tijd leidde dat tot te veel berichten die op feiten werden gecheckt. Terwijl mensen begrepen dat het om legitieme politieke uitingen of discussies ging.”

Reacties