Buienradar en Weeronline stappen naar rechter om nieuwe app KNMI

Het KNMI heeft sinds begin november een eigen weerapp, waar gebruikers het lokale weerbericht zien en radarbeelden bekijken. Iets wat mensen voorheen konden doen op Buienradar en Weeronline.

De twee partijen voelen zich daarom ook ‘bedreigd’ in hun voortbestaan en stappen naar de rechter, zo schrijft het AD.

KNMI zoekt de grenzen op

Volgens een overheidsregeling van de Nederlandse overheid is het KNMI verantwoordelijk voor een algemeen weerbericht voor het land en voor het versturen van waarschuwingen bij extreem weer en calamiteiten. Het nationale weerinstituut mag echter geen taken op zich nemen die de markt kan vullen.

Iets wat het KNMI volgens NVWB-secretaris Menno Bom nu wel aan het proberen is. „Het KNMI zoekt duidelijk de grenzen op van zijn taken en die regeling”, vertelt hij tegen het AD. „Waarom? Misschien is het een vorm van prestatiedrang. Wij vinden het in ieder geval een hele vreemde stap. Het KNMI wil een groot bereik creëren met die app, zodat zij ook tegelijkertijd die groep kan bereiken als er een calamiteit is. Maar het is een utopie te denken dat je met één app de hele samenleving bereikt. Wij hebben wel 100 procent bereik in de markt, dit moeten we dus samendoen.”

Om die informatievoorziening te verbeteren, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een app gemaakt. Op de app kun je niet alleen het weerbericht voor het land zien, maar ook op postcodeniveau lokale weersvoorspellingen. Bovendien is de app, omdat hij betaald wordt met overheidsgeld, advertentievrij en gratis. „Als de rechter ons geen gelijk geeft, worden wij bedreigd in ons voortbestaan.”

Oorsprong van de wet

Buienradar en Weeronline stappen daarom met onder andere Infoplaza en Weather Impact naar de rechter. „Keer terug naar de oorsprong van de wet en ga verder samen met ons kijken hoe we de veiligheid het beste kunnen waarborgen, want er zit hele specifieke kennis bij ons die het KNMI niet heeft. Niet dat we altijd beter zijn, want het KNMI doet het ook goed. Maar in sommige situaties kunnen wij het – samen met het KNMI – beter doen.”

