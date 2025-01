Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders zetten de thermostaat op z’n laagst van heel Europa

De afgelopen weken was het goed koud. Dat de thermostaat dus iets hoger stond dan in de zomermaanden, is niet heel gek. Maar van heel veel warmte blijken Nederlanders niet te houden: gemiddeld genomen hadden we onze thermostaat in de maanden oktober, november en december op 16,57 graden staan.

Hiermee hebben wij Nederlanders de laagste temperatuur in huis van heel Europa, zo blijkt uit recent onderzoek van technologiebedrijf Tado.

Nederlanders houden de thermostaat laag

Tabo onderzocht 685.000 Europese huishoudens gedurende drie maanden. Waar bij ons de thermostaat op de 16,57 graden blijft hangen, krikken de Denen het op tot 19,77 graden. En ook in Duitsland en Frankrijk genieten ze met 18,92 graden en 18,86 graden van een iets warmer thuis dan wij hier in Nederland.

Tado ziet ook dat Nederlanders lang wachten met het überhaupt aanzetten van de thermostaat. Pas als het buiten rond de 11,83 graden is, zetten we de verwarming aan. Italianen doen dit al veel sneller: zodra de buitentemperatuur zakt tot 15,96 graden, draaien zij de knop om.

Tado wijdt dit aan het feit dat Nederlanders de afgelopen jaren een stuk zuiniger zijn geworden, mede door de stijgende energieprijzen en de inflatie. In 2018 was het in een gemiddeld huis in Nederland nog 18,02 graden.

Schimmels

Besparen door niet je huis constant 20 graden te maken, is verstandig. Maar je moet wel oppassen: als de thermostaat lager dan 15 graden staat, moet je thermostaat harder werken en kan je huis vochtig worden, waardoor er schimmel kan ontstaan.

„De oorzaak ligt voor een groot deel bij het slecht ventileren”, legde Peter Traas van Traas Ongediertebestrijding eerder al uit aan Metro. „Zelfs met deze kou is het belangrijk om elke dag je ramen minimaal twintig minuten op een kier te zetten. Veel mensen doen dit helaas niet. Vooral vanwege de hoge energiekosten.”

Maar wist je dat dagelijks het huis luchten juist goed pakt uit voor je energierekening? „Je zou het misschien niet zeggen met de huidige gasprijzen. Toch is het zo. Droge, frisse lucht opwarmen kost namelijk minder energie dan vochtige lucht verwarmen. Het voelt misschien even fris aan wanneer half januari de ramen hebben opengestaan. Zodra je deze dicht doet, is het huis veel sneller op temperatuur. En dat zonder extra energie te verbruiken. Ventileren is daarmee niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor je portemonnee.”

