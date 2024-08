Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlands internet is te duur, dit betalen inwoners van andere landen

Nederlandse consumenten moeten gemiddeld een stuk meer ophoesten voor hun internetabonnement dan mensen in andere Europese landen, stelt prijsvergelijker Pricewise. In Roemenië, Spanje en Frankrijk is een thuisabonnement goedkoper, terwijl de kwaliteit van het internet in sommige van die landen beter is dan in Nederland.

Vorige maand trok ook de Consumentenbond aan de bel om het dure internet in Nederland. Volgens de bond domineren KPN en Ziggo de markt en zorgen zij voor te hoge prijzen. Directeur Sandra Molenaar riep Autoriteit Consument & Markt (ACM) dringend op om in te grijpen.

Nederlands internet duur naar Europese maatstaven

„De meest aangevraagde internetverbinding is in ons land nog steeds 100 Mb en daarvoor betalen we fors. Zeker in vergelijking met andere landen zien we dat Nederland aan de bovengrens zit”, zegt directeur Hans de Kok van Pricewise.

Een Nederlands thuisabonnement voor 100 Mb internet kost gemiddeld 43 euro per maand of 516 euro per jaar. In Italië is dit goedkoper en kost een abonnement gemiddeld 29 euro per maand. In Spanje en Frankrijk kost het maandelijks zo’n 30 euro en in Luxemburg 35 euro. Duitse consumenten betalen iets meer dan 39 euro en Belgen zijn ruim 41 euro kwijt.

Polen en Roemenië zijn het goedkoopst met respectievelijk 11,35 euro en 11,99 euro per maand. Dat internet in Roemenië zo goedkoop is, is niet onlogisch. Daar zitten de glasvezelkabels namelijk niet in de grond, maar hangen ze boven de weg.

In Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Ierland is een internetabonnement duurder dan in Nederland. In Zwitserland betaal je (omgerekend) gemiddeld 52,09 euro per maand voor 100 Mb, in Denemarken 43,94 euro, in Ierland 48,34 euro en in Noorwegen zelfs (omgerekend) 72,69 euro per maand.

Andere landen hebben kwalitatief beter internet

Ondanks de hoge prijs, is de kwaliteit van het internet in Nederland zeker niet het beste van Europa. Volgens een onderzoek van hostingbedrijf VPS Server staat Nederland in de Europese top tien op de zesde plek. De top vijf bestaat uit IJsland, Spanje, Roemenië, Frankrijk en Luxemburg, waarbij een abonnement alleen in IJsland meer kost dan in Nederland.

De snelheid van de internetverbinding in Nederland wordt volgens Pricewise wel steeds beter door de opkomst van glasvezel. De kosten voor het aanleggen van glasvezelkabels in de grond zijn echter hoog en worden doorberekend aan consumenten. „Daarom zullen we in de toekomst ongetwijfeld meer stijgingen gaan zien in de prijs voor internet”, zegt De Kok. Hij raadt om te kiezen voor een 1 Gb-abonnement, omdat de prijs-kwaliteitverhouding daar beter is.

