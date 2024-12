Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Yfke: ‘Voor onze droomreis betaalden we 16.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 35-jarige Yfke, die voor haar droomreis naar Amerika 16.000 euro betaalde.

Naam: Yfke (35)

Beroep: scrummaster

Netto maandsalaris: 3100 euro

Woonsituatie: getrouwd, een dochter (5) en een zoon (3)

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Mijn man en ik hebben verschillende potjes. Zo sparen we per maand tien euro per kind – dat gaat naar zo’n speciale kinderspaarrekening, waar ze nog wel een leuke rente hebben. Het is een kleinigheidje, die rekening komt vrij als ze achttien zijn en dan hebben ze iets wat ze kunnen uitgeven. Ze hebben trouwens ook nog een rekening waar ze niet bij kunnen; daar staat een eenmalige gift van hun opa en oma op, een paar duizend euro.

Daarnaast heb ik nog een spaarpotje voor de kinderen voor onvoorziene uitgaven: schoolboeken, een duurder cadeau, een groter bed – daar storten mijn man en ik ieder 40 euro per maand per kind op, en die teller staat inmiddels op 2000 en 1400 euro. Tot slot hebben we nog een eigen spaarrekening waar 4000 euro op staat. Dat potje is bedoeld voor een potentieel nieuwe auto. We hebben een prima auto nu, maar hij komt uit 2018 en we rijden flink wat kilometers per jaar: mochten we op het punt komen dat de onderhoudskosten niet meer opwegen tegen de baten, dan kunnen we een nieuwe kopen met die autospaarpot.”

Al met al best wat spaargeld.

„Ja, we hadden eerst meer spaargeld, maar daar is weinig van over na onze reis door Amerika. Die kostte in totaal iets van 16.000 euro – zo’n 11.000 euro vooraf aan tickets, een camper, verzekeringen, het eerste hotel, en dan nog daar iets van 5000 euro voor uitjes en eten. Het idee voor die reis ontstond al in 2018, maar in 2022 gingen we er serieus over nadenken. In eerste instantie was het spaargeld dat we toen hadden namelijk bedoeld voor het schilderen van ons huis. Mijn schoonvader bood echter aan om dat te doen, waardoor we ineens nieuwe mogelijkheden zagen – de kinderen waren immers nog niet leerplichtig, mijn man had nog betaald ouderschapsverlof… het was een optelsom van factoren.

Daar hebben we vervolgens nog even extra goed voor gespaard, al heeft het autopotje ook wel iets ingeboet. Maar goed, het komende jaar staan er geen grote uitgaven op onze agenda – we gaan gewoon met de tent op vakantie naar een camping – dus er kan weer meer geld naartoe. Ik ben trouwens zó blij dat we die reis hebben gemaakt. Het is een klap geld, maar zo voelde het niet. Daarbij: de herinneringen zijn blijvend.”

Hoeveel spaar je gemiddeld per maand?

„Zo’n 100 euro per kind dus, en dan 250 euro voor dat autopotje, plus nog 250 euro voor een ander spaardoel. Zo’n spaardoel moet er bij ons wel altijd zijn, anders sparen we niet. Ons nieuwe spaardoel? Een loungebank en tuinmeubelen voor onder onze overkapping.”

Ben je blij met je spaarsaldo?

„Ik ben er wel tevreden mee. Mijn man heeft überhaupt geen idee, die vraagt mij vaak hoeveel geld we eigenlijk hebben. Hij heeft ook wat meer moeite met geld sparen. Staat er veel op onze gezamenlijke rekening, dan heeft hij de neiging om er iets onbenulligs voor te kopen. Ha, ik sluis het dus zo snel mogelijk door naar onze spaarrekening. Wat dat betreft ben ik echt de controller van ons twee.

Lange termijn spaarders zijn we niet. Als er iets gebeurt, hebben we ons autopotje en that’s it. Ik heb vrienden die dat heel spannend vinden, die willen zelf minimaal een buffer van 30.000 euro hebben. Nou, als ik dat heb, dan heb ik mijn vakantie al geboekt hoor. Wij proberen een paar duizend euro aan buffer te hebben en dat hebben we nu. Voor mij is dat oké.”

Maak je je soms zorgen over de toekomst?

„Er zit best wat geld in ons huis, dus ik ben er niet echt mee bezig – dat geld is immers ook waardevast. Soms krijg ik wel het zuur en denk ik weleens: we moeten met iemand over ons pensioen praten, maar dan ebt dat weer weg. Ik ben ook iemand die nú graag geniet. En onze uitgaven worden ook minder als onze zoon naar de basisschool gaat en we geen kinderopvang meer hoeven te betalen. Dan gaat sparen weer een stuk makkelijker.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Sowieso de kinderopvang, maar dat wil ik wel aanhouden – dan heb ik de vrijheid om te werken en dat maakt me een leuker persoon. Verder denk ik vooral aan onnodige kleding of spullen die ik in een opwelling heb gekocht. Zo kocht ik laatst een jurkje van 80 euro en dat wilde ik aandoen naar een etentje. Precies op dat moment kreeg ik een mailtje van Klarna, dat ik die jurk moest gaan betalen. Ik schrok ervan, dacht: is dit het me eigenlijk waard, wéér een jurkje? Het antwoord was nee, dus ik heb het teruggestuurd.

Ik probeer nu wat bewuster op Vinted te kijken. Verder mag ik kritischer zijn op mijn boodschappen, ik gooi nog te veel weg omdat het over de datum is – dat voelt niet alleen financieel, maar ook moreel onprettig: er zijn zoveel mensen die te weinig eten hebben. De bewustwording is er dus zeker.”

Wat is je beste financiële tip?

„Heb een spaardoel en begin klein. Begin ook gewoon, ook al is het maar 50 euro per maand. En denk altijd goed na: heb ik dit nodig, of is er misschien een goedkopere variant die net zo goed is? Soms zie je door al die Instagramadvertenties het bos niet meer, maar het is niet verkeerd om soms kritischer zijn bij bepaalde dure aankopen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

