Hoe zeewier voor koeien zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen

We eten het graag in de vorm van een salade of verwerkt in sushi, maar niet alleen mensen zijn gek op zeewier. Ook koeien houden ervan en dat is goed nieuws. Uit onderzoek van de Universiteit van California blijkt namelijk dat de methaanuitstoot van koeien met zo’n 40 procent daalt als ze een zeewierrijk dieet krijgen.

Voor het eerst hebben wetenschappers onderzocht wat het effect van zeewier is op grazende vleeskoeien en de resultaten zijn hoopgevend. Een supplement op basis van zeewier vermindert de methaanuitstoot van grazende vleeskoeien namelijk met bijna 40 procent én het heeft geen nadelige gezondheidseffecten, zo beschrijven de onderzoekers in het vakblad PNAS.

Dat zeewier een goede bondgenoot kan zijn in de strijd tegen klimaat verandering, bleek ook al eens uit eerder onderzoek bij andere typen vee. Zo produceerden koeien op stal maar liefst 82 procent minder methaan en ook bij melkkoeien ging de methaanproductie met de helft omlaag bij een zeewierrijk dieet.

Koeien in Montana onderzocht

Voor dit onderzoek namen de wetenschappers vleeskoeien op een ranch in Dillon, in de Amerikaanse staat Montana, tien weken lang onder de loep. De koeien werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een zeewiersupplement en de andere niet. Het stond de koeien vrij om het supplement links te laten liggen, maar de dieren aten het uit zichzelf.

Eerdere onderzoeken naar methaanreductie bij vee vonden vaak plaats in een gecontroleerde omgeving, waarbij de veehouder de supplementen dagelijks toedient. Deze methode is echter minder geschrikt voor grazend vee. Dat de grazende koeien in Dillon de zeewiersupplementen vrijwillig aten is volgens de onderzoekers dan ook goed nieuws. „Deze methode biedt een praktische oplossing om zeewiersupplementen beschikbaar te maken voor grazende dieren. Veeboeren zouden het supplement zelfs kunnen aanbieden via een liksteen”, zegt hoofdonderzoeker Ermias Kebreab.

Veeteelt duurzamer door zeewier

Volgens de onderzoekers is het van groot belang om de veeteelt in grote graasgebieden te verbeteren. Het voorziet wereldwijd miljoenen mensen van levensonderhoud, vooral in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. „Het is belangrijk om dit zeewiersupplement, en mogelijk ook andere supplementen, toegankelijk te maken voor grazend vee. Zo maken we de veeteelt duurzamer en kunnen we tegelijk voldoen aan de wereldwijde vraag naar vlees.”

👉 Broeikasgassen door veeteelt Wereldwijd is de veeteelt verantwoordelijk voor 14,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel daarvan bestaat methaan, dat vrijkomt wanneer koeien een boer laten. Vooral grazende koeien zijn een grote bron van methaan omdat hun grasrijke dieet veel vezels bevat. Alleen al in de Verenigde Staten grazen er 64 miljoen vleeskoeien en 9 miljoen melkkoeien. „Vleeskoeien brengen slechts drie maanden door in de stal en grazen het grootste deel van hun leven in weilanden, waar ze methaan produceren”, aldus hoofdonderzoeker Ermias Kebreab.

