Als eerste op de hoogte: Metro ook via WhatsApp te volgen

Ook zo’n fan van Metro, of wil je gewoon graag op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en onze beste artikelen? Dat kan! Metro is nu namelijk ook via WhatsApp te volgen.

Een persoonlijk verhaal, actuele nieuwtjes of interessante artikelen over lifestyle: ze verdienen allemaal een plekje in de spotlights. WhatsApp heeft een tijdje geleden de functie Kanalen gelanceerd, waarmee bedrijven hun lezers, in dit geval, ideaal op de hoogte kunnen houden. Metro kon uiteraard niet achterblijven!

Volg ons op WhatsApp! Lijkt het je wel wat, Metro volgen op WhatsApp om zo op de hoogte te blijven? Je vindt ons kanaal via deze link. Door op het plusje te klikken, volg je ons.

Metro op WhatsApp

Geen zorgen, het kanaal staat standaard op stil en komt niet tussen je normale chats terecht, dus je krijgt bijvoorbeeld geen rood bolletje of een pushmelding als we iets delen. Dat kun je echter wel aanzetten, als je nog sneller op de hoogte wil zijn.

Verwacht geen lange lappen tekst of een compleet artikel in de chat, we doen het net even anders. Dagelijks kiezen we vanuit de redactie een aantal interessante verhalen en video’s om te delen met onze lezers. Persoonlijke verhalen, actualiteiten of interessante achtergrondstukken: we delen het beste met je.

Daarnaast kun je met emoji’s reageren op de artikelen die we delen, dus doe dat vooral! Zo weten we beter waar jullie meer van willen zien. Zien we je daar? Je kunt ons volgen via deze link.

Reacties