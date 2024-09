Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze slimme apparaten hebben Nederlanders in huis (en dit kosten ze)

Steeds meer Nederlanders gebruiken slimme apparaten in het huishouden. Ook het gebruik van slimme accessoires en kunstmatige intelligentie neemt toe, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op dit moment heeft 89 procent van de Nederlandse bevolking een of meer slimme apparaten in huis. In 2020 was dit nog maar 81 procent, blijkt uit het onderzoek. Vooral de smart tv is populair. 63 procent heeft er een in de woonkamer. Ook slimme water-, gas- of elektriciteitsmeters gaan als warme broodjes over de toonbank. Deze kun je op afstand via bijvoorbeeld een app aflezen. 63 procent van de Nederlanders doet dat.

Virtuele assistent in je woonkamer

Een virtuele assistent kan je met van alles helpen. Ze kunnen vaak een radiostream starten, de lampen aan of uit doen (wanneer deze gekoppeld zijn) en vertellen of het gaat regenen. Ruim 4 op de 10 Nederlanders heeft er een. Siri, Google Home, Amazon Alexa en Bixby zijn het populairst.

Heb je geen zin om zelf de lampen aan te doen? Of wil je bij afwezigheid de indruk wekken dat er iemand thuis is? Dan kun je slimme verlichting of slimme stekkers gebruiken. 31 procent van de Nederlanders doet dat. Ook slimme beveiligingssystemen zoals videodeurbellen, camera’s of rookmelders zijn in trek. 22 procent van de bevolking heeft een slim huishoudelijk apparaat, zoals een robotstofzuiger. Let wel op dat je stofzuiger er niet vandoor gaat.

Wat kosten slimme apparaten?

Je hele huis slim maken kost aardig wat geld. Maar hoeveel kosten die apparaten precies? We zetten een aantal op een rij:

Robotstofzuiger (deze kwam volgens de Consumentenbond als beste uit de test): gemiddeld tussen de 200 en 600 euro;

Slimme speaker: gemiddeld tussen de 60 en 300 euro;

Smart tv (deze kwam volgens de Consumentenbond als beste uit de test): gemiddeld tussen de 400 en 1500 euro;

Videodeurbel: gemiddeld tussen de 200 en 500 euro (exclusief abonnementskosten).

Niet alleen onze huizen worden uitgerust met slimme apparaten. We gebruiken het ook daarbuiten. 57 procent van de Nederlanders heeft slimme accessoires zoals een smartwatch, fitnesstracker, sieraden of draadloze een koptelefoon. In 2022 was dit nog maar 51 procent. Een smartwatch is superhandig, maar je moet er ook voorzichtig mee zijn. Het kan gebeuren dat je je er teveel door laat leiden, schreef Metro eerder al.

Je hebt zelfs tandenborstels die met het internet verbonden zijn

Ook gebruiken meer mensen een auto met ingebouwde internetverbinding. Het aantal mensen met slimme gezondheidsapparaten, zoals een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet is verbonden nam ook toe.

Maar werken die apparaten dan ook allemaal? 17 procent van de gebruikers had problemen tijdens het installeren, instellen of koppelen ervan. 4 procent had te maken met beveiligings- of privacyproblemen doordat een apparaat of systeem was gehackt, of doordat gegevens zonder toestemming werden gedeeld.

Lang niet iedereen heeft slimme apparaten. Dit omdat ze er geen behoefte aan hebben of omdat er zorgen zijn over de privacy en beveiliging. Zo schreef Metro eerder al dat een videodeurbel lonkend goud is voor hackende criminelen. De hoge kosten worden ook genoemd als reden om geen slimme apparaten aan te schaffen.

Wat kosten slimme accessoires?

De prijzen van slimme accessoires lopen erg uiteen. Dit doordat merken als Apple veel meer geld vragen dan bijvoorbeeld Samsung of JBL. We zetten een aantal prijzen op een rij:

Smartwatch (deze kwam volgens de Consumentenbond als beste uit de test): tussen de 70 en 250 euro;

Draadloze koptelefoon: tussen de 60 en 600 euro;

Slimme ring: tussen de 40 en 400 euro.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders kunstmatige intelligentie gebruikt in het dagelijks leven. Ze maken teksten, video’s of afbeeldingen met behulp van programma’s zoals ChatGPT. Dit is vooral populair onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Ook 25- tot 35-jarigen gebruiken het weleens. 75-plussers hebben er vaak nog geen kennis mee gemaakt. Mannen (27 procent) maken iets vaker gebruik van kunstmatige intelligentie dan vrouwen (20 procent).

