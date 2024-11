Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je al bekend met ‘Qhising’? Cyberkenner waarschuwt voor deze oplichtingspraktijken

De menukaart in een restaurant, een link voor tickets of snel je geldzaken regelen. Tegenwoordig kun je voor een hele hoop zaken een QR-code scannen. Handig, maar die simpele code kan ook materiaal zijn voor oplichters. Qhising heet dat en een cyberkenner waarschuwt voor deze oplichtingspraktijken

Zo’n QR-code is eigenlijk bedoeld om het allemaal wat makkelijker en sneller te maken. Maar in België hebben oplichters QR-codes op parkeerautomaten geplakt die leiden naar een frauduleuze website waar bestuurders hun bankkaartgegevens moesten invoeren. En ook in Nederland zijn deze codes bij parkeerautomaten gespot.

Cyberkenner waarschuwt voor oplichting met QR-codes

Deze vorm van oplichting wordt ook wel QR-codefraude of ‘qhishing’ genoemd. Het is belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat cybercriminelen QR-codes op deze manier kunnen gebruiken. Zeker nu mensen de QR-code steeds meer in het dagelijks leven tegenkomen, waarschuwt Security Awareness Advocate Martin Krämer.

Hij vervolgt: „Uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst driekwart van de Nederlanders zelden tot nooit twijfelt of ze een QR-code wel moeten scannen. Hoewel het scannen van QR-codes vrij onschuldig is, moeten mensen altijd goed opletten of ze vervolgens op een veilige website belanden. Toch vult één op de drie (34 procent) Nederlanders weleens gegevens in op een website zonder te checken of het om een veilige website gaat.” En de risico’s kunnen volgens Krämer groot zijn. „Eén op de tien Nederlanders is weleens op een schimmige site beland na het scannen van een QR-code (9 procent). En voor 6 procent heeft dat ertoe geleid dat oplichters hun gegevens, geld of zelfs allebei hebben kunnen stelen.”

Controleren op Qhising

Volgens de cyberkenner moeten mensen een QR-code verifiëren voor gebruik. Hoe doe je dat? „Je kunt controleren of de URL naar de juiste website leidt en de identificatiecode vergelijken met andere informatie, zoals het fysieke nummer van een parkeerautomaat in de app. Het is belangrijk dat ze alleen geautoriseerde en geverifieerde apps gebruiken om QR-codes te scannen, zoals de officiële camera-app, de app van het parkeerbedrijf of officiële overheidsdiensten, die beschikbaar zijn via betrouwbare bronnen.”

Meer oplichters

Er worden overigens allerlei manieren bedacht om mensen op te lichten. Zo zijn er ook steeds meer nepwebshops in Nederland. Hoe je die herkent én wat je kunt doen als je bent opgelicht, legde Metro eerder al aan je uit. Daarnaast passen ook inbrekers allerlei verschillende trucs toe, bijvoorbeeld deze, waarmee ze je te slim af proberen te zijn.

