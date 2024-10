Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn ouders geven mijn kind te veel suiker, wat kan ik doen?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Jantien: „Mijn ouders geven mijn kind te veel suiker, wat kan ik doen?”

Kan Jantien haar ouders hier het beste op aanspreken? Of mag ze blij zijn dat haar ouders oppassen en moet ze dit maar voor lief nemen?

Opvoedvraag: ‘Mijn ouders geven mijn kind te veel suiker, wat kan ik doen?’

„Ha die Sofie,

Mijn dochter Marie (4) is dol op haar opa en oma. Mijn ouders passen iedere woensdag op en dan is het feest voor Marie. Ze reizen stad en land af met haar voor allerlei uitstapjes; naar de speeltuin, het bos en naar het pretpark. Ik waardeer het heel erg dat mijn ouders steevast iedere week oppassen en dat ze zo ondernemend zijn met mijn dochter.

Maar waar ik een punthoofd van krijg, is dat ze haar overladen met suiker. Mijn ouders geven haar chocomel, krentenbollen, hagelslag op brood en vruchtensappen. Ik vind dit niet nodig, want Marie eet net zo makkelijk een boterham met hummus en drinkt net zo lief een glas water. Mijn man en ik proberen haar zoveel mogelijk een suikervrije opvoeding te geven, want we weten inmiddels dat suiker ongezond kan zijn. Als ik er wat van zeg tegen mijn ouders, zeggen ze dat ze mijn dochter willen verwennen en dat dit best kan, een keer per week. Ik zie dit niet als verwennen; van suiker kun je alleen maar dik worden. Ik wil er niet te moeilijk over doen, want ik waardeer het erg hoe ze met mijn dochter omgaan. Wat kan ik het beste doen?

Groetjes,

Jantien”

Het antwoord

Hoi Jantien,

Dit is een begrijpelijk en ook veelvoorkomend dilemma van ouders. Enerzijds ben je blij met de steun die je ouders je geven door op te passen, anderzijds heb je je eigen idealen en wil je graag dat opa en oma deze in acht nemen.

Allereerst is het belangrijk om te weten wat suiker met je doet. Eten en drinken waar suiker in zit, bevatten veel calorieën en verhogen de kans op overgewicht. Het lichaam is niet goed in staat om calorieën uit dat soort voedsel en drank te registreren. Je kind eet dus niet minder, ondanks dat het al calorieën via suikerrijk eten en drinken heeft binnengekregen.

Daarbij is er door suikerinname risico op gaatjes in tanden en kiezen. Wat je veel hoort, is dat er een verband is tussen suiker eten of drinken en vermoeidheid of juist druk gedrag. Dat is echter niet wetenschappelijk bewezen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat uit onderzoek blijkt dat wanneer je je kind geheel van suiker onthoudt, ze later juist meer kans hebben op overgewicht. Ze hebben niet geleerd om verantwoord met suiker om te gaan en kunnen daardoor een zak snoep in een keer gaan wegwerken. De interne rem kan dan ontbreken.

Maak het bespreekbaar

Nu je dit weet, is het belangrijk om te bedenken of je het bespreekbaar wil maken met je ouders. Eerder adviseerde ontwikkelingspsycholoog Steven Pont een moeder met een vergelijkbaar dilemma over haar twee opties: „De ene optie is dat je aangeeft bij je ouders waar je tegenaan loopt. Probeer met ze te bespreken hoe je dit kunt oplossen, misschien door een middenweg te vinden. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik waardeer het enorm dat je oppast, je maakt mijn week zoveel rustiger. Tegelijkertijd vind ik het fijn dat de zaken die ik belangrijk vind in de opvoeding gehandhaafd worden. Jij vond het met mijn opvoeding toch ook prettig dat iemand niet tegen je opvoedidealen in ging?’ Je moeder zal dit vast begrijpen. Samen kunnen jullie bekijken of en hoe ze kan minderen met het geven van suiker.

Leg je erbij neer

De andere optie is dat je het gesprek niet aangaat en je erbij neerlegt dat opa’s en oma’s nu eenmaal de verwennende rol hebben. Thuis krijgen de kinderen één bolletje ijs en bij opa en oma twee. Ga na hoe zwaar het voor je weegt dat je kind een keer per week hagelslag en chocomel krijgt. Ben je bang dat je kind hiervan te dik wordt? Of dat het verslaafd raakt aan suiker? Of is het de angst om de controle kwijt te raken?”

Heel veel succes met het maken van de keuze en hopelijk geniet je dochter nog veel van haar opa en oma!

Lees hier wat ontwikkelingspsycholoog Steven Pont adviseert aan een moeder met een vergelijkbaar dilemma.

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? Bekijk hier alle Opvoedvragen op een rij.

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties