Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WhatsApp komt met ideale functie voor Instagram-gebruikers

Wellicht valt het je op dat WhatsApp steeds meer op Instagram begint te lijken. Je kunt de app al gebruiken om Stories te delen, terwijl Kanalen een soort Instagram is, maar dan zonder reacties. De twee apps zullen binnenkort nog meer in elkaar overvloeien.

Meta is de eigenaar van Facebook, WhatsApp, Instagram en Threads. Het is dus niet vreemd dat het bedrijf mogelijkheden onderzoekt om de diensten nog meer met elkaar te verbinden. In Facebook en Instagram zien we dit al gebeuren, maar WhatsApp is tot nu toe redelijk zelfstandig gebleven.

Desondanks lijkt het erop dat WhatsApp meer wordt verbonden met Instagram. Dit maakt het voor gebruikers nog makkelijker om een bericht eenvoudig op meerdere platformen te plaatsen meldt WaBetaInfo.

WhatsApp Status ook op Instagram en Facebook

Een soortgelijke functie herken je waarschijnlijk al van Facebook en Instagram. Als je daar iets post, krijg je de vraag of je het ook op het andere medium wilt delen. Zo’n functie lijkt nu ook naar WhatsApp te komen. Betatesters hebben in de instellingen een nieuwe optie gevonden waarmee je je Instagram-account aan WhatsApp kunt koppelen. Zo kun je vanuit een Story op Instagram meteen een Status maken in de berichtenapp.

Deze optie wordt pas zichtbaar als je beide accounts aan elkaar hebt gekoppeld. Toch lijkt er nog steeds flink gesleuteld te worden aan de gebruikersinterface. Het waarschijnlijke scenario is dat WhatsApp straks een banner laat zien waarop je aangeeft dat je de recent geplaatste Status ook op Facebook of Instagram wilt plaatsen.

Nog even wachten

Deze functie is, net zoals je van Facebook en Instagram kent, volledig optioneel. De banner moet voorkomen dat iemand per ongeluk een WhatsApp Status op een ander medium deelt. Mogelijk wil je via de berichten-app eerder iets persoonlijks delen, aangezien niet iedere Instagram-volger je telefoonnummer heeft.

Zoals eerder gezegd bevindt deze functie zich nog in de betafase en lijkt WhatsApp te zoeken naar de beste manier om de functie weer te geven. We zullen dus nog even moeten wachten totdat het naar de definitieve versie van de berichtendienst komt. Wanneer dit zal zijn, is nog onduidelijk.

Reacties