Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bekerduel PSV – FC Twente afgelast door onbespeelbaar veld

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker gaat niet door. Het veld in het Philips-stadion in Eindhoven is door zware regenval onbespeelbaar.

Het duel zou om 21.00 uur beginnen. Na een herkeuring, ruim een kwartier later, bleek spelen nog steeds niet mogelijk.

De KNVB gaat in overleg met beide clubs over een nieuwe speeldatum. De voetbalbond wil het liefst dat de wedstrijd vrijdag al gespeeld wordt, omdat er na de winterstop niet heel veel ruimte op de speelkalender is. PSV is ook nog actief in de Champions League.

De spelers hebben nu, tot begin januari, vakantie. Sommigen gaan vrijdag al op vakantie. Het heeft daarom voor PSV en Twente niet de voorkeur vrijdag al te spelen.

ANP

Reacties