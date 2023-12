Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax blameert zich met bekeruitschakeling bij amateurs Hercules

Ajax heeft het slechte jaar 2023 op rampzalige wijze afgesloten. De Amsterdammers blameerden zich in de tweede ronde van de KNVB-beker met een nederlaag tegen de amateurs van Hercules, die uitkomen in de derde divisie en daar op de tiende plaats staan. In Stadion Galgenwaard in Utrecht werd het 3-2.

Hercules verspeelde in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten. Via Brian Brobbey (83e minuut) en Chuba Akpom (88e minuut) leek Ajax uitschakeling te voorkomen. Hercules sloeg in blessuretijd, uit een vrije trap, alsnog voor de derde keer toe.

Op een door de regen zwaar bespeelbaar veld lukte het Ajax niet het verschil te maken. De eerste keer dat Hercules gevaarlijk doorkwam, was het direct raak. Na een fout van linksback Gastón Ávila kon Jordi Paulina vanaf rechts het strafschopgebied inkomen. De vrijstaande aanvaller Tim Pieters, die een verleden heeft bij FC Utrecht, faalde niet en schoot van dichtbij raak: 1-0.

Invalbeurt Brobbey

Ajax werd na een klein half uur spelen voor het eerst gevaarlijk. Carlos Forbs profiteerde van een fout achterin, maar in plaats van zelf te schieten gaf de Portugees de bal af op de in buitenspel staande Akpom. Amourricho van Axel Dongen en Georges Mikautadze hadden in de slotfase van de eerste helft ook geen succes.

Trainer Michael Valkanis, die de in Australië verblijvende John van ‘t Schip opnieuw verving, bracht na rust Brobbey, Ar’jany Martha en Benjamin Tahirovic in het elftal. Hercules bleef vrij eenvoudig overeind en sloeg halverwege de tweede helft zelfs opnieuw toe. Pieters schoot vanuit de draai, in de verre hoek, fraai raak: 2-0.

Onnodige overtreding

Ajax leek die klap niet meer te boven te komen, maar in de slotfase sloeg de vermoeidheid bij Hercules toe. Ajax kwam nu wel vaak in het 16-metergebied en Brobbey verkleinde de achterstand. Enkele minuten later had ook Akpom succes en Ajax leek het duel nog voor het ingaan van de verlenging te beslissen. Bij een spaarzame uitval maakte Martha een onnodige overtreding. Uit de vrije trap, in de 92e minuut, kreeg invaller Mats Grotenbreg de bal voor zijn voeten en hij faalde niet: 3-2.

