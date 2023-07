Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je Instagram Threads niet op je iPhone of Android kan vinden

Het gevecht tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg gaat verder. Dit keer niet in de boksring, maar door Threads, een nieuw Instagram-programma dat erg veel op Twitter lijkt. Toch kun je het in Nederland nog niet op een iPhone of Android gebruiken.

WANT-redacteur en Metro‘s collega Jeroen Kraak beantwoordt vijf prangende vragen.

Beter goed gejat dan slecht verzonnen, moet Mark Zuckerberg gedacht hebben toen hij op het idee kwam voor Instagram Threads. Toch zijn er nog genoeg vragen rondom de titel.

iPhone en Android: wat is Instagram Threads?

Threads is een speciale app die is uitgegeven door Instagram. Het is haast een exacte kopie van Twitter. Op de service kunnen gebruikers korte tekstberichten delen met de rest van de wereld. Ook is het, net zoals bij Twitter, mogelijk om mensen te volgen en ‘vind-ik-leuks’ uit te delen. Ook ‘retweeten’ is gewoon mogelijk op je iPhone en Android.

Threads betekent ‘draadjes’ in het Nederlands, een term die ook vaak voor verschillende opeenvolgende tweets wordt gebruikt.

Instagram-baas Mark Zuckerberg zegt het volgende over Threads via zijn eigen Threads: „Ik denk dat er een publieke gespreksapp moet zijn met meer dan 1 miljard mensen die het gebruiken. Twitter heeft deze mogelijkheid gehad, maar heeft dit nog steeds niet behaald. Hopelijk lukt het ons wel.”

Heeft Threads de mogelijkheid om Twitter van de troon te stoten?

Twitter graaft onder leiding van Elon Musk op dit moment langzaam zijn eigen graf. Dat komt doordat het sociale medium allerlei impopulaire maatregelen neemt. De laatste is dat alleen nog betalende gebruikers zoveel tweets kunnen zien als ze maar willen. Gratis gebruikers hebben maar een maximum van 600.

Dit biedt kansen voor concurrenten. Eerder zagen we Mastodon in populariteit toenemen, maar dat lijkt alweer gestagneerd. Nu wil Instagram in dat gat duiken op iPhone en Android, en dat medium heeft een belangrijke troef in handen. Instagram-gebruikers kunnen namelijk hun eigen gebruikersnaam meenemen. De dienst gebruiken is dus hartstikke simpel en toegankelijk.

In de eerste zeven uur dat de app live is, hebben zich al tien miljoen mensen aangemeld. Goed, dat is nog niet zoveel als het aantal gebruikers op Twitter zelf (zo’n 300 miljoen), maar het begin is er. Mocht de dienst echt goed werken en fantastisch kunnen schakelen met Instagram, dan is dit een gevaarlijke concurrent voor Twitter.

Nederlandse iPhone en Android-toestellen missen de boot

Threads is gelanceerd in onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland en de rest van de Europese Unie is het nog niet mogelijk om de dienst van Instagram te gebruiken.

De reden hiervan heeft Instagram nog niet gecommuniceerd. Waarschijnlijk komt het door onduidelijkheid rondom de privacywetgeving in de Europese Unie. Desondanks kan het later toch mogelijk worden. Sterker nog, de Nederlandse taal is al aanwezig in de iPhone en Android-app. Het ligt dus in de verwachting dat de app naar ons en de rest van de Europese Unie komt zodra die onduidelijkheid is opgelost.

Hoe meld je jezelf aan voor Threads?

Als Threads eenmaal in Nederland is, is aanmelden een fluitje van een cent. Je downloadt de iPhone en Android-app en vervolgens log je in via de Instagram-knop die je ziet. Je hebt dan meteen een account.

Als je dat eenmaal gedaan hebt, vraagt de app of hij jouw profielfoto en -tekst mag importeren vanuit Instagram. Ook kun je automatisch alle mensen volgen die je op Instagram volgt, mits ze een account hebben. Natuurlijk kun je ook handmatig selecteren wie je wilt volgen.

Werkt Instagram beter?

Op dit moment zijn er nog functies die niet helemaal optimaal werken in Instagram Threads voor iPad en Android. Als je niemand volgt, krijg je willekeurige posts te zien van mensen die je niet kent. Iets waar je niet per se op zit te wachten.

Helaas is het bij Threads ook nog niet mogelijk om een chronologische tijdlijn te krijgen. Het algoritme bepaalt dus wat je als eerste te zien krijgt.

Daarnaast is er ook een ander groot nadeel. Threads is namelijk niet zo makkelijk te verwijderen omdat het gekoppeld is aan Twitter. Als je dus jouw account wilt verwijderen, kan dat alleen door ook jouw Instagram-account te deleten. Je kunt het nu alleen nog maar deactiveren. Daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten.