Apple onthult de iPhone 15 en 15 Pro met deze (nieuwe) functies

Tijdens Wonderlust heeft Apple eindelijk de iPhone 15 en 15 Pro onthuld. De nieuwe toestellen zijn vanaf 22 september verkrijgbaar in de winkel. Hieronder lees je wat je van de telefoons mag verwachten.

Tijdens Apple Wanderlust liet Apple voor het eerst de nieuwe Apple Watch en de iPhone 15-modellen zien. Wat meteen opvalt bij die laatste is dat de 15 en 15 Plus nu ook het Dynamic Island hebben. Een functie die we eerder zagen bij de 14 Pro.

Dit is de nieuwe iPhone 15

De iPhone 15 krijgt daarnaast een OLED Super Retina XDR-scherm. Deze heeft een helderheid van 2000 nits. Bovendien is dat scherm ook nog eens sterker, dankzij het ceramic shield. Je kiest uit de 6.1 inch normale iPhone 15 of 6.7 inch voor de 15 Plus. De telefoon is verkrijgbaar in het roze, geel, groen, blauw en zwart.

Het nieuwe camerasysteem heeft een 48 MP hoofdcamera. Daarnaast zit er ook een 12 MP telefotolens op de achterkant. Zelfs in het donker moet je hiermee geweldige foto’s kunnen maken. De kleuren zijn volgens Apple nog rijker.

Apple heeft ook gewerkt aan de portretmodus. Je hoeft hiervoor niet meer te schuiven, de telefoon weet automatisch wanneer je een portret maakt. Zelfs met honden en katten. Daarnaast heb je ook focus en diepte-controle. Hierbij kun je zelfs als de foto is gemaakt switchen waar de diepte moet liggen. Ook in de vernieuwde nachtmodus moeten kleuren nog beter uitkomen.

De ‘oude’ A16-chip in de nieuwe telefoon

De iPhone 15 krijgt de A16-chip die je al kent uit de 14 Pro. De batterij moet een hele dag meegaan. Die van de 15 Plus heeft een nog grotere batterij, waardoor die langer meegaat.

De iPhone 15 heeft de tweede generatie ultrabreedbandchip. Hierdoor kan die nog makkelijker communiceren met andere apparaten. Zelfs van 3 keer verder weg dan dat het vorige model kan. Doordat het toestel je stem nog beter herkent, worden ook telefoongesprekken beter. Ook is het mogelijk om te bellen met stemisolatie.

USB-C

En daar is die dan eindelijk: de USB-C poort. Bovendien krijgt ook de case van de AirPods Pro 2 een USB-aansluiting. Dat betekent dat je de nieuwe oplader voor zowel de iPhone, iPad, AirPods Pro 2 en Mac kunt gebruiken.

De iPhone 15 kost hier 969 euro en de 15 Plus start bij 1119 euro. Vanaf 22 september ligt die in de winkel en hij is nu al te pre-orderen.

Maak kennis met de iPhone 15 Pro

De nieuwe iPhone 15 Pro wordt in plaats van roestvrij staal nu gemaakt van titanium, dat je kent van de Ultra. Apple kiest voor titanium voor de iPhone 15 Pro omdat het sterk, duurzaam en licht is.

Daarnaast heeft deze 15 Pro ook de actieknop waar lang over werd gespeculeerd. Deze vervangt de slider aan de zijkant. Je kunt ‘m nog steeds gebruiken om je telefoon op stil te zetten. Echter heb je nu ook toegang tot meerdere functies waarvoor je de knop gebruikt. Denk aan het opnemen van een spraakmemo.

Het Dynamic Island geeft nu ook visuele feedback. Natuurlijk zijn ook weer bekende functies als Pro Motion en het always on-scherm present.

De nieuwe A17-chip

Onder de motorkap van de iPhone 15 Pro vind je de A17-chip. Deze heeft 19 miljard transistoren. Het is de eerste 3nm-chip in een telefoon. De CPU heeft 6-performance cores die 10 procent sneller zijn dan zijn voorganger. De neural engine is zelfs 2 keer zo snel. De nieuwe GPU heeft 6 cores die 20 procent sneller is dan de voorganger.

De USB-C-poort heeft een snelheid van 10 GB per seconde. Dat zorgt voor 20 keer meer overdracht dan USBC 2.

De Pro heeft een afmeting van 6.1 inch en de Pro Max heeft een afmeting van 6.7 inch. Het heeft dunnere schermranden dan diens voorganger. Ook zegt Apple dat het toestel het sterkste scherm heeft op de gehele markt.

Het scherm ondersteunt ook ray tracing, die vier keer beter is dan bij de A16-chip. Daarmee wil Apple de iPhone 15 Pro nog geschikter maken voor gamen. Apple brengt zelfs Resident Evil-games en de nieuwe Assassin’s Creed naar het toestel.

De camera van de iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro heeft een verbeterde 48 MP hoofdcamera, met een grotere sensor. Hierdoor moet die nog beter presteren in situaties met weinig licht. Je schiet nu foto’s in 24 mm, 28 mm en 35 mm focus. Je kiest zelf je standaard.

De nieuwe camera in de Pro Max heeft een 5x zoom telefotocamera. Deze schiet met een focus van 120 mm. Dit soort camera’s hebben normaal enorme lenzen nodig, maar door de speciale tetrapism-design is dit mogelijk in de telefoon. Daarnaast is ook de 12 MP ultragroothoeklens present. Deze is ook weer verder verbeterd.

Het filmen doe je als een echte professional op de iPhone 15 Pro. Het kan in 4K60 Pro Res filmen. Hiermee moeten meeslepende slowmotions mogelijk zijn.

Het is nu zelfs mogelijk om met de iPhone 15 Pro in 3D te filmen als je de telefoon een kwartslag draait. Dit is natuurlijk bedoeld voor de Apple Vision Pro, zodat je momenten opnieuw in 3D kunt beleven.

De iPhone 15 Pro heeft een vanafprijs van 1229 euro. De 15 Pro Max gaat minimaal 1479 euro kosten. Vanaf vrijdag kun je ‘m pre-orderen waarna die op 22 september wordt geleverd.

