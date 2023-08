Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze verborgen ‘vampierfunctie’ zuigt je iPhone-batterij leeg

Mocht je het idee hebben dat je iPhone-batterij wel heel snel leegloopt, dan kan dat kloppen. Het toestel heeft namelijk een feature waarvan je waarschijnlijk niet wist dat ie bestond.

Het is en blijft een nachtmerrie als je de batterij van je telefoon bizar snel ziet leeglopen. Natuurlijk kan dat zijn omdat je bijvoorbeeld veel YouTube-video’s kijkt, of veel op social media zit. Maar er is ook een andere feature die je accu leegslurpt. En wist je trouwens dat iemand heel makkelijk je Whatsapp-account kan overnemen en uitschakelen?

Zet deze ‘batterij-vampierfunctie’ uit op je iPhone

Blijkbaar is er dus één functie op de iPhone die de batterij veel sneller leeg laat lopen dan nodig is. Het vermijden van deze functie helpt om je telefoon langer ingeschakeld te houden.

Maar wat is precies de functie die zo’n invloed heeft op de batterij van de telefoon? Het is een programma dat helpt om je internetverbinding te behouden wanneer je onderweg bent. Het heet ‘Wifi-assistentie’.

„Met Wifi-assistentie blijft je iPhone verbonden met het internet, zelfs als de wifi-verbinding zwak is”, stelt Apple op zijn site. „Als u bijvoorbeeld Safari met een zwakke wifi-verbinding gebruikt en een webpagina niet wordt geladen, wordt Wifi-assistentie geactiveerd en automatisch overgeschakeld naar mobiele data zodat de webpagina verder wordt geladen.”

Zo schakel je deze vampier uit

Wees gerust: Wi-fi-assistentie is makkelijk uit te schakelen. Neem hiervoor de volgende stappen.

Ga eerst naar je Instellingen op je iPhone. Kies vervolgens voor Mobiel Netwerk. Scroll vervolgens helemaal naar beneden langs alle apps die data gebruiken. Hier vind je de Wi-Fi-assistentie die vervolgens eenvoudig uit te schakelen is.

Het moge duidelijk zijn dat het je internetverbinding niet ten goede komt. Maar los van het feit dat je de duur van de batterij van je iPhone verlengt, heeft het nog een ander voordeel. Namelijk het feit dat je telefoon niet automatisch deels overschakelt naar cellulair bespaar je ook nog eens data.

Het uitschakelen van deze assistent is dus zeker de moeite waard.