Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de reden dat sommige mensen ziek worden op (en door) vakantie

Maandenlang keek freelance redacteur Laurien uit naar haar zomervakantie met het gezin. Lekker eten, wandelen, zwemmen, naar het strand, genieten van de zon en haar gezin. Maar dat bleek anders te lopen dan ze had gehoopt. Ze werd namelijk ziek op vakantie – en ze blijkt niet de enige.

Laurien is Metro‘s collega van J/M Ouders en vertelt: „Eindelijk was het moment daar: ik sloot mijn laptop na een enorm drukke periode en ging over tot het inpakken van de koffers. De volgende dag stonden we op Schiphol en kon het genieten beginnen. Tot ik op dag twee van de vakantie enorme hoofdpijn kreeg, me misselijk voelde, heel erg moe was en zelfs een beetje koortsig aanvoelde. Twee dingen schoten door mijn hoofd: corona of zwanger. Het eerste zou kunnen, was het niet. Het tweede was onmogelijk en was het dus ook niet. Griep dan? Nee, ik was ziek omdat ik op vakantie was.

En ik weet dat ik niet de enige ben die hier last van heeft. Er is namelijk een aanwijsbare reden dat sommige mensen ziek worden op vakantie en 3 procent van de Nederlanders heeft hier last van.

De reden dat sommige mensen ziek worden op vakantie

Er is zelfs een naam voor dit fenomeen: vrijetijdsziekte. Ziek worden tijdens de eerste dagen van je vakantie overkomt dus 3 procent van de Nederlanders. Na een drukke periode van werken en (ver)zorgen, ga je naar een periode van rust en niets moeten. Dat is een groot contrast voor je hoofd en lichaam.

Je maakt daardoor opeens minder stresshormonen aan, denk aan adrenaline en cortisol. Hormonen die je alert en efficiënt maken: handig voor tijdens je werk. Valt dit weg (tijdens je ontspannen vakantie), dan raak je uit balans. Het resultaat: je futloos voelen, geen energie hebben, hoofdpijn, koorts en een misselijk gevoel krijgen. Óf je blijft deze hormonen juist aanmaken terwijl je de energie niet kwijt kan. Hierdoor raakt je lichaam helemaal in de war en ben je vatbaarder voor ziektes.

Kan je iets doen aan vrijetijdsziekte?

Oh yes, gelukkig wel. Gezond leven is erg belangrijk en dat betekent niet alleen gezond eten en op tijd naar bed. Dat betekent ook: veel buiten zijn, voldoende rust nemen en bewegen. Sporten doet veel met je lichaam, maar ook mentaal is het een uitlaatklep. Je hoeft niet meteen te gaan zweten in de sportschool als je daar niet van houdt. Wandelen is ook een sport.

Neem al een paar dagen voordat je op vakantie gaat vrij, om te wennen aan het ‘niets moeten’. Zo ga je zelfs al een beetje uitgerust op vakantie. Ook is het slim om na je vakantie nog wat dagen vrij te zijn. Voor wat wasjes en om weer in het ritme te komen.”

Vorige Volgende

Reacties