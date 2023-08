Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Apple waarschuwt: slaap nooit naast een iPhone die ligt op te laden

Slapen naast een iPhone die ligt op te laden is allesbehalve zeldzaam. In de ochtend wakker worden met een volledig opgeladen telefoon is anno 2023 een must. Recente waarschuwingen van Apple werpen echter licht op de gevaren. Conclusie: doe het gewoon niet.

Er zijn volgens Apple belangrijke maatregelen die je moet nemen om veiligheid te garanderen. Niet alleen voor de iPhone, maar ook voor jezelf en de mensen om je heen. Wat is er precies aan de hand?

Verborgen gevaren van het opladen van een iPhone tijdens je slaap

Slapen met een opladende iPhone naast je lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet. Apple heeft onlangs duidelijk gemaakt dat het niet alleen je slaapcyclus overhoop haalt, maar ook de levensduur van de batterij kan verkorten. Al zijn dat twee zaken die in het niet vallen bij de overige risico’s.

Apple laat weten dat een iPhone aan de lader ernstige problemen kan veroorzaken. Het opladen van je iPhone kan in theorie leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan je iPhone en andere eigendommen. En met andere eigendommen bedoelen we onvervangbare producten zoals je armen, benen of romp.

„Slaap niet met een apparaat, voedingsadapter of draadloze lader”, laat Apple weten. „Leg ze ook niet onder een deken, kussen of je eigen lichaam terwijl ze zijn aangesloten op een stroombron.”

Hoewel je dat advies misschien zelf ook had kunnen bedenken, is de reden erachter misschien niet helemaal wat je had verwacht.

Duidelijk advies van Apple

Het risico dat het opladen van een iPhone met zich meebrengt, heeft alles te maken met luchtcirculatie. Niet alleen rondom de telefoon zelf, maar ook rondom de laadkabel en de oplader. Ze moeten zich allemaal in een goed geventileerde ruimte bevinden tijdens het laden. Een iPhone onder een kussen of deken schuiven is dus allesbehalve aan te raden.

Uiteraard laat Apple ook meteen weten dat het niet alleen draait om de manier waarop jij je iPhone oplaadt. Ook de apparatuur speelt een grote rol. Het gebruik van officiële oplaadkabels en adapters is een must. Althans, volgens de partij die de oplaadkabels en adapters verkoopt natuurlijk.

Maar goed, dit is een artikel over het advies van Apple zelf. Dat laat weten dat zodra een oplaadkabel of een adapter beschadigd is, je deze moet vervangen door door Apple goedgekeurde alternatieven. Nu moet je natuurlijk niets, maar we zijn het wel met het bedrijf eens dat die goedkope opladers echt geen goede optie zijn.

🤔 Hoe herken ik officiële laadkabels voor iPhone? Officiële oplaadkabels en adapters herken je aan het MFi-label, ook wel bekend als Made for iPhone. Dit zijn door Apple goedgekeurde accessoires die zijn ontworpen om te verbinden met je smartphone en voldoen aan de prestatiestandaard van het Amerikaanse bedrijf.

iPhone uit de slaapkamer halen, altijd een goed idee

Niet alleen het opladen van een iPhone, maar überhaupt het gebruik van een smartphone in de slaapkamer kan het beste vermeden worden. Dat heeft niet zozeer met brandgevaar te maken, maar wel met een kort lontje. Het zorgt er namelijk voor dat je minder goed kunt slapen.

Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft dat alles te maken met melatonine. Dit slaaphormoon wordt verstoord door het blauwe licht en de hersenactiviteit. Veel mensen denken dat je hierdoor alleen slechter in slaap komt, maar het verpest ook de kwaliteit van die slaap. De alertheid in de nacht wordt hierdoor verhoogd.

Lang verhaal kort: gewoon lekker die iPhone uit de slaapkamer halen en hem in een goed geventileerde ruimte opladen. Dan heb je de volgende ochtend alsnog een volle telefoon én een volle persoonlijke batterij.