Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moet Nederland boetes voor drugsbezit verhogen? ‘Gebruiker onderdeel van systeem’

Cocaïne, XTC, ketamine en noem het maar op. Harddrugs zijn in principe verboden in Nederland, maar toch wordt het veelvuldig gebruikt. Maar hoe nu om te gaan met het drugsgebruik en de drugscriminaliteit die daaromheen hangt? In België kiezen ze voor een harde aanpak, in Nederland zijn we er niet helemaal over uit.

Hogere boetes? Gedoogbeleid door laten gaan? Betere voorlichting? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de gebruikers?

Een nationale drugscommissaris, hogere boetes op drugsbezit en een grondigere screening van de haven. Dat wordt de aanpak die onze zuiderburen in België gaan toepassen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Maar hoe zit dat in Nederland? De Tweede Kamer debatteert vandaag over het drugsbeleid. Want ‘The war on drugs‘ blijft een moeilijk punt. En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de gebruiker?

CDA’er Anne Kuik wil hogere boetes drugsbezit

CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik legde bij Goedemorgen Nederland uit dat Nederland het bezit op harddrugs doogt. En dat vindt ze gek. Volgens haar mogen daar best boetes voor opgelegd worden. Harddrugs zijn in Nederland illegaal, maar het is je vast niet onbekend dat op feestjes of festivals een pilletje of lijntje cocaïne niet heel ongebruikelijk is. Die kwestie legde we eerder aan ons Metro-panel voor.

De Belgen zeggen in ieder geval ‘basta’ tegen de normalisatie van drugs. Zo schreef het Belgische HLN de afgelopen tijd veelvuldig over het onderwerp, mede doordat de toevoer van cocaïne in de Antwerpse haven zo groot is. Kuik pleit eveneens voor hoge boetes. Ze benadrukt dat de gebruiker, onderdeel is van het systeem. „We kijken stilzwijgend toe naar die gebruiker.” In België staat een boete van 1000 euro voor het op zak hebben van drugs. Officieel staat er een boete van 375 euro in Nederland op drugsbezit, maar volgens Kuik worden die amper uitgedeeld.

Nederlands drugsbeleid

Presentatrice van Goedemorgen Nederland Maaike Timmerman vroeg zich hardop af of zo’n aanpak wel werkt. „Het is de normaalste zaak van de wereld. Heel veel mensen doen het, dat ga je denk ik niet voorkomen?” Volgens Kuik zijn we daarin in Nederland te laks geweest. Ze zegt dat het uit de hand loopt qua drugsmoorden of criminelen die handelen vanuit de gevangenis. Zij vindt dat er een grens getrokken moet worden. „Vinden wij dit nou normaal?” Ze haalt als voorbeeld lachgas aan. Wat makkelijk en goedkoop verkrijgbaar was, maar inmiddels verboden is.

De Nederlandse politiebond is kritisch op het plan. Want het beboeten van drugsgebruik is wettelijk mogelijk, maar het ontbreekt aan OM- en politiemensen daarvoor. Jan Struijs van de bond pleit dan ook voor een gezondheidscampagne. „Het gebruik van harddrugs is genormaliseerd. Of het nu het snuifje coke is op de Zuidas of elk feest dat wordt gegeven waar XTC wordt gebruikt, het is niet te handhaven voor de politie.” Volgens hem moet men inzetten op de educatie over schadelijkheid en de onderwereld die erachter schuilt. „De rechtsstaat moet geloofwaardig zijn.”

Harddrugs niet normaliseren

Volgens Kuik kun je het geld van de boetes weer gebruiken voor verdere handhaving. „Als het gewoon maar normaal blijft om te gebruiken, dan blijft het probleem.” Ze vergelijkt het met het verhogen van verkeersboetes, waar minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) zich eerder hard voor maakte.