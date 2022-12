Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Argentijnse kranten in extase na winst WK, troostende woorden in Frankrijk

De Argentijnse media zijn in extase omdat hun nationale voetbalploeg het WK in Qatar heeft gewonnen. „Argentinië wereldkampioen. Het staat er echt: Argentinië wereldkampioen. Nog een keer? Argentinië is wereldkampioen. Het heeft zoveel moeite gekost, dat je het meerdere keren moet opschrijven om te beseffen dat het echt zo is”, staat in de krant La Nacion.

De websites van de Argentijnse media staan vol met verhalen en foto’s uit Qatar. De foto van aanvoerder Lionel Messi die de wereldbeker omhoog houdt, siert alle voorpagina’s. „Wereldkampioen met Lionel Messi. Het nieuwe leven”, kopt sportkrant Olé. Messi stapte eindelijk in de voetsporen van Diego Maradona, die Argentinië in 1986 naar de wereldtitel leidde. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain was de uitblinker van Argentinië op het WK in Qatar met zeven doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk die via strafschoppen werd beslist.

‘Een explosie van vreugde’ in Buenos Aires na winst WK

Volgens de krant Clarin vond „een enorme explosie van vreugde” plaats in Buenos Aires, waar ruim 1 miljoen mensen in het centrum samen waren gekomen om de wereldtitel te vieren. Clarin blikt ook al vooruit op de huldiging van de spelers in de hoofdstad, die naar verwachting morgen plaatsvindt. De selectie vliegt vandaag naar huis, met onderweg nog een tussenstop in Madrid.

In Franse media staan vooral troostende woorden. „Hoofd omhoog”, kopt L’Équipe bij een foto van Kylian Mbappé die op het podium langs de wereldbeker loopt. Mbappé maakte in de finale (3-3) een hattrick en hij benutte ook zijn strafschop in de reeks, maar het was niet genoeg voor titelprolongatie. De ploeggenoot van Messi bij Paris Saint-Germain kreeg wel de Gouden Schoen als topscorer van het toernooi met acht goals. De teleurstelling over het mislopen van de wereldbeker was echter heel groot bij Mbappé, die nog niets heeft gezegd over de verloren finale in het WK.

‘Heroïsche prestatie van Mbappé’

„Na een legendarische finale onttroont Argentinië Frankrijk, ondanks een heroïsche prestatie van Mbappé”, schrijft de Franse krant Le Figaro. „Spelers, trainers, journalisten, toeschouwers; iedereen zal alle emoties hebben doorgemaakt tijdens de finale. Soms vreugde, soms woede. Uiteindelijk de verlossing voor de nieuwe wereldkampioen en de ultieme teleurstelling voor de verslagenen, die zo dicht bij een historische ‘dubbel’ waren. Voetbal is een fantastische sport als het zo’n spektakel oplevert.”