NASA neemt je met prachtige beelden mee de ruimte in

We droomden er vroeger ‘allemaal’ wel van om astronaut te worden. Slechts voor enkelen is die carrière ook echt weggelegd. NASA laat ons tig jaren later weer wegdromen en wel met een heel bijzondere foto.

De ruimte is iets adembenemends en voor velen ook onbereikbaar. We zien als we ’s nachts naar boven kijken de prachtige sterrenhemel, de licht reflecterende maan en als we een beetje geluk hebben ook nog Mars of Jupiter. Gelukkig maakt NASA het ons wat makkelijker om van de ruimte te genieten.

Een feestelijke verrassing van NASA

In de Verenigde Staten is Labor Day net geweest. Een gebeurtenis die wij beter kennen als de Dag van de Arbeid. In tegenstelling tot bij ons is deze in de Verenigde Staten altijd in september. Een feestelijke aangelegenheid om de werknemers in het zonnetje te zetten. NASA, dat zo graag ook naar de maan wil terugkeren, doet dat op een bijzondere manier.

Om Labor Day te vieren heeft NASA nu een prachtige foto gedeeld die is gemaakt door de Hubbletelescoop, oftewel de voorganger van de James Webb. Deze oudgediende laat echter zien dat het nog steeds mooie kiekjes kan maken.



Als sterren aan de hemel staan

De foto die NASA deelt is van een sterrencluster in de Grote Magelhaense Wolk. Deze ligt op zo’n 158.200 lichtjaren van de aarde. Op de foto zien we duizenden sterren en sterrenstelsels die fantastisch schijnen. De sterren hebben verschillende temperaturen, afmetingen en bevinden zich op verschillende afstanden. Hierdoor lijken sommige lichtpunten groter dan anderen. Sterren vormen het hele beeld, maar zijn meer geconcentreerd op het midden volgens NASA.

NASA schrijft het volgende bij de foto: „We groeten de pioniers, de sterrenzeilers, de denkers, de visionairs, de doeners. We staan op de schouders van reuzen, om verder te gaan dan de mensheid ooit is geweest.” Hiermee eert het ruimtevaartinstituut alle wetenschappers die hebben meegeholpen om ons de ruimte beter te leren kennen.

Overigens is dit niet het enige mooie kiekje van NASA. Zo deelde het ook een prachtig beeld van de James Webb-telescoop. Het zijn nooit eerder gespotte sterren in het stelsel Tarantula Nebula. In tegenstelling tot onze eigen Melkweg, produceert dit stelsel sterren in een rap tempo.



