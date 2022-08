Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Help! Wat is de dresscode op kantoor tijdens een hittegolf?

Het is weer zover! Een hittegolf. Helaas betekent dat niet voor iedereen dat ze massaal naar het strand kunnen gaan om te genieten van de zon. Sommige mensen moeten ook gewoon werken. Maar wat is de dresscode met dit weer? Vacaturesite Indeed zocht het uit.

Als eerst is het belangrijk om te kijken of jouw bedrijf een specifieke dresscode heeft. In een bikini naar kantoor komen valt vaak buiten deze dresscode, hoe lekker koel en verfrissend het ook kan lijken. De meeste bedrijven geven enkele richtlijnen in bijvoorbeeld een handboek voor werknemers. Soms kan het zijn dat vrouwen gevraagd worden op hakken te komen in plaats van op slippers of dat mannen geen korte broeken mogen dragen.

Dresscodes zonder handboek

Is dit handboek er nu niet en weet je niet zo goed wat de dresscode is nu het zo warm is? Dan kan het helpen om te kijken naar wat je collega’s de afgelopen weken naar het werk hebben gedragen. Hebben de vrouwen hakken aan gehad? Of ook open en platte schoenen? Waren wat kortere jurken en rokken oké of werd er toch nog gekozen voor langere jurken, rokken en broeken? Werden er veel sieraden en stropdassen gedragen of werden die toch even thuisgelaten met de hitte? En waren de make-up looks zwaar of juist natuurlijk?

Indeed benadrukt dat het in de meeste gevallen beter is om overdressed te zijn dan underdressed, zolang het maar bij je past. „Wat vind je leuk, waar voel je je prettig in? En minstens zo belangrijk: wat past niet bij jou? Van daaruit kun je je eigen presentatie opbouwen. Het belangrijkste is dat jij je prettig voelt op de werkvloer”, legt Kelly Oude Veldhuis van Indeed uit.

Dag achter het bureau of in belangrijke meetings?

Niet alleen een dresscode (met of zonder handboek) bepaalt wat de beste kleding is om aan te doen tijdens jouw werk. Het hangt er namelijk ook geheel van af wat voor werk jij doet en wat er die dag op de planning staat. Iemand in de bouw gaat immers niet in een pak naar werk. Stel jij werkt op kantoor, maar weet dat je de hele dag niemand gaat zien omdat het een echte ‘bureau-dag’ is? Dan kun je je waarschijnlijk iets comfortabeler kleden dan een dag waarop je tien meetings hebt met belangrijke klanten.

Heb je wel veel meetings of past het écht niet bij jouw werkomgeving om je wat meer zomers te kleden? Probeer dan kleding te kiezen van stoffen als zijde, katoen of linnen en laat synthetische stoffen als polyester en viscose, in de kast hangen. Die zorgen juist voor meer warmte en zweet. Als je weet dat je het snel warm krijgt of als je kantoor geen airco heeft, is het ook slim om weg te blijven van hele strakke kleding. Losser zittende kleding zorgt voor meer ademruimte en zit dus lekkerder als het warm is.

Dresscode volgen heeft voordelen

Het is begrijpelijk dat je met de aankomende hittegolf geen zin hebt in een dresscode van hakken en bedekte benen, maar tóch is het belangrijk om je er zoveel mogelijk aan te houden. Indeed concludeert dat mensen jouw vaardigheden en bekwaamheid eerder erkennen wanneer jij je kleedt op een manier die bij de organisatie past. Dit komt doordat de werkgevers en klanten zich dan meer kunnen richten op jouw goede eigenschappen in plaats van op je kleding.

Door de kledingvoorschriften van je bedrijf te volgen, kun je zelfs je kansen op een loonsverhoging of promotie vergroten. Genoeg redenen voor ons dus om je ‘juist’ te kleden, en daar je voordeel mee te doen!