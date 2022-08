Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Premier Estland wil nul toeristen Rusland in EU: ‘Voorrecht, geen mensenrecht’

De premier van Estland wil geen toeristen uit Rusland meer in de Europese Unie. Nul. Zij ziet dit als straf voor de bloedige Russische invasie in Oekraïne.

Regeringsleidster Kaja Kallas roept op de afgifte van visa aan mogelijke toeristen uit Rusland te stoppen. „Een bezoek aan Europa is een voorrecht, geen mensenrecht”, gaf Kallas op Twitter vanmorgen als mening. De premier van Estland wijst erop dat het vliegverkeer tussen Rusland en de EU al is stilgelegd. Dat betekent dat Russische toeristen via buurlanden als Estland en Finland reizen. Deze landen – waaronder dus haar eigen Estland – moet dus de last dragen, aldus Kallas. Ze vindt het „tijd om het toerisme vanuit Rusland nu te beëindigen”.



Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Onlangs kondigde de Finse regering al aan de visumregels voor mensen uit Rusland te willen aanscherpen. Finland wil de kwestie later deze maand bespreken tijdens een EU-bijeenkomst.

Finland geeft nog visa aan toeristen Rusland

De Finnen of Estland kunnen dergelijke stappen niet alleen nemen. In het hele zogenoemde Schengengebied waarin vrij kan worden gereisd, moeten dezelfde richtlijnen gelden. Finland is nog het enige EU-buurland van Rusland dat toeristenvisa afgeeft aan Russische burgers. Estland, Letland, Litouwen en Polen hebben daar eerder paal en perk aan gesteld.

Zelenski wil nog een stap verder gaan

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil dat het hele Westen ophoudt Russen toe te laten. In een interview met The Washington Post zegt Zelenski dat westerse leiders mensen uit Rusland zouden moeten weigeren als straf voor de Russische aanval op Oekraïne.

Moskou verwerpt de oproep voor een westers inreisverbod voor alle Russen als irrationeel. Europa moet uiteindelijk beslissen of het de rekeningen voor Zelenski’s ‘grillen’ wil betalen. Volgens het Kremlin is het onmogelijk om de Russen te isoleren van de rest van de wereld.