Deze verstopte WhatsApp-functies zijn waarschijnlijk nieuw voor je

WhatsApp behoort al jaren tot een van de populairste applicaties van zowel Android als iOS-gebruikers. Niet heel gek, want het is voor miljarden mensen dé manier om in contact te blijven met je dierbaren. Maar weten we zeker dat we de app al door en door kennen?

Ondanks het feit dat er ongelofelijk veel mensen zijn die WhatsApp gebruiken, zijn er ook veel mensen voor wie de applicatie nog geheimen heeft. Dat is mooi, want zo valt er na al die jaren nog eens iets nieuws te ontdekken. Al moet je natuurlijk wel weten waar je het zoeken moet.

Vijf verstopte WhatsApp trucjes

Gelukkig is er al wat voorwerk gedaan. In dit artikel vind je vijf heerlijke trucjes waarmee je nog meer uit WhatsApp kunt halen. De één misschien iets nuttiger dan de ander, maar allemaal zonder twijfel behulpzaam voor iemand!

1. Oproepen tegenhouden

Het is met WhatsApp mogelijk om te bellen met je vrienden en familieleden. Het voordeel hiervan is dat dit via het internet gaat, waardoor dit gesprek niet van je belminuten afgaat. Maar het kan in sommige situaties wel vervelend zijn dat je altijd te bereiken bent.

Als jij dus liever niet via WhatsApp door een bepaald persoon gebeld wordt, dan heb je de mogelijkheid om de boel uit te schakelen. Ga hiervoor simpelweg naar een gesprek met de desbetreffende persoon, klik op de naam en selecteer de optie Meldingen dempen. Je kunt vervolgens kiezen uit 8 uren, 1 week of altijd. Selecteer vervolgens de optie Meldingen weergeven zodat alleen oproepen tegengehouden worden.

2. Twee WhatsApp, één Android

Het is mogelijk om één smartphone te gebruiken met twee nummers en dus ook twee verschillende WhatsApp-accounts. Dat is handig, al moet je wel echt even weten hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Het is namelijk geen officiële functionaliteit van WhatsApp.

Om twee verschillende accounts te hanteren op je Android-smartphone, heb je een app nodig genaamd Parallel Spaces. Hiermee is het mogelijk om twee persoonlijke WhatsApp-accounts te gebruiken. Wil je het op zakelijk vlak doen, dan kun je het ook via de WhatsApp Business app doen. Beide applicaties leggen zelf, na installatie, uitstekend stap voor stap uit wat je moet doen. Maar je weet in ieder geval dat het mogelijk is én waar je het zoeken moet.

3. Privé-antwoord in groepsgesprek

Soms zit je in een groepsgesprek waarin een vriend of vriendin iets grappigs of juist iets verkeerds zegt. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om in die groep op de persoon te reageren, maar je kunt het ook persoonlijk houden. Of gewoon lekker achter iedereens rug om lullen. Want dat is soms ook gewoon leuk.

Je kan in een groepsgesprek in WhatsApp iemands bericht ingedrukt houden. Druk vervolgens op de drie puntjes als je Android gebruikt (bij iOS duikt de optie direct op) en selecteer Privé beantwoorden. Het bericht uit het groepsgesprek wordt omgezet tot een quote en vervolgens kun je zelf antwoorden.

4. Nieuw nummer, oude gesprekken

Het komt weleens voor dat je voorzien wordt van een nieuw telefoonnummer. Dat maakt in de regel niet heel veel uit, ware het niet dat je toegang tot je WhatsApp-geschiedenis dreigt te verliezen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen een ramp, maar het is voor sommige mensen wel fijn om al hun gesprekken met zich mee te nemen. Na al die jaren heeft WhatsApp nu eenmaal wat herinneringen te bieden.

Het is goed om te weten dat jij je huidige account mee kunt nemen naar je nieuwe nummer. Ga hiervoor naar Instellingen -> Account -> Nummer wijzigen. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waar je niet alleen je oude nummer, maar ook je nieuwe nummer in moet vullen. Voltooi de authenticatie en klaar is Kees!

5. Verwijderd, maar niet verdwenen

Iedereen weet inmiddels wel dat je berichten op WhatsApp kunt verwijderen. Wat veel mensen (waaronder ondergetekende tot voor kort) alleen niet weten, is dat je ze vervolgens nog terug kunt halen. Hier heb je een snel reactievermogen (maximaal zeven dagen, dus valt mee) en een Windows-computer voor nodig.

Koppel de smartphone met het desbetreffende WhatsApp-account aan je computer. Open vervolgens Mijn computer en ga naar het interne geheugen van de smartphone. Kies vervolgens voor de map WhatsApp/Databases en zoek naar msgstore-yyyy..dd..db.crypt. Druk met je rechter muisknop op deze map en selecter via Openen met -> het kladblok. Voila!