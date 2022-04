Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WhatsApp showt nieuwe functie die chaos in groepsapp moet oplossen

Je kent het vast wel: je wil met je vrienden iets organiseren via jullie groepsapp, en dan volgt er een chaos aan berichten, idee├źn, data en vooral flauwekul. WhatsApp test op dit moment een nieuwe functie die deze frustratie moet oplossen. Eerder werd de poll al aangekondigd, nu weten we hoe die er ongeveer uit komt te zien.

Er wordt wereldwijd krankzinnig veel gecommuniceerd via de groepsapp op WhatsApp. Dat is vooral zinloze communicatie, waardoor we de hele dag als zombies naar ons scherm zitten te turen. Maar zo heel af en toe wordt er ook daadwerkelijk iets zinvols besloten, zoals een uitje.

Nieuwe poll in groepsapp op WhatsApp

Waarschijnlijk wordt deze nieuwe functie op WhatsApp voornamelijk ook weer gebruikt voor ridicule doeleinden, maar hij komt er waarschijnlijk wel. En er zijn ook mensen die daar dus serieus behoefte aan hebben, anders steekt de berichtendienst daar geen moeite in. Op dit moment wordt de poll getest.

Via de nieuwe functie kun je volgens de website WABetaInfo een vraag stellen en meerdere antwoorden als optie instellen. Zo kun je bijvoorbeeld de datum of het type restaurant democratisch beslissen via de poll in de groepsapp op WhatsApp. Verdere details, zoals een in te stellen deadline of het naderhand toevoegen van extra antwoorden, zijn nog niet bekend.

Nieuwe functie nog in b├Ętaversie

De poll is op dit moment slechts beschikbaar in de b├Ętaversie. Je kunt de nieuwe functie dus nog niet in jouw groepsapp op de reguliere versie van WhatsApp gebruiken. Via de b├Ętaversie laat de berichtendienst een geselecteerd aantal mensen testen of het een toevoeging is en of alles zonder problemen werkt.

