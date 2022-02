Van dit soort social-mediaposts hebben mensen het meest spijt

Social media is voor veel mensen dé plek waar ze hun mening kunnen uiten. Dat blijkt elke keer weer wanneer Twitter ontploft na een talkshow, iets anders op tv of uitspraken in de politiek. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen vaak spijt hebben van de dingen die ze op social media posten. Zo deed cyberbeveiliger Kaspersky onderzoek naar de houding van consumenten ten opzichte van social media en privacy. En wat blijkt? Dingen die we op social media plaatsen, kunnen ernstige consequenties hebben voor zowel persoonlijke relaties als carrièrevooruitzichten.

Je weet vast ook dat social media geen écht beeld weergeeft van iemands leven of persoonlijkheid, bijvoorbeeld. 45 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek, zeggen inderdaad dat hun social-mediaprofielen niet representatief zijn voor hun authentieke zelf. Veel mensen verwijderen dan ook regelmatig posts van de afgelopen twee jaar.

Slechts 18 procent zou niets veranderen aan hun aanwezigheid op social media. Bijna een kwart (22 procent) zou een getagde foto verwijderen, 19 procent zou een post verwijderen waarin zij misinformatie deelden. Over social media gesproken: onlangs tipten we je nog een aantal ‘verborgen’ functies van WhatsApp, die je waarschijnlijk nog niet kent.

Spijt van posts op social media

Maar waar hebben mensen nou het meest spijt van? Dat zijn de dingen die, volgens de mensen die meededen aan het onderzoek, de grootste kans hebben om problemen te veroorzaken in de toekomst. Hier komen ze:

Taalgebruik dat denigrerend is tegenover gehandicapten

Het gebruik van denigrerende taal richting gehandicapten is volgens de respondenten het meest schadelijk. 34 procent van de Nederlanders gaf aan dat zij denken dat dit soort berichten problemen kunnen veroorzaken voor hun carrièremogelijkheden en/of relaties zou kunnen schaden. Meer dan de helft (56 procent) van de Nederlandse respondenten zei ook dat hun mening over iemand negatief beïnvloed zou worden als ze die persoon een opmerking of bericht zien liken waarin denigrerend wordt gesproken over het uiterlijk van een persoon.

Anti-vaccinatie berichten

Tijdens de coronacrisis zijn er twee kampen ontstaan, lijkt: de gevaccineerden en ongevaccineerden. Over de vaccins tegen corona bestaat dan ook een hoop nepnieuws. Veel van dat fake news verzamelt zich op sociale media. Dat kunnen broedplaatsen worden voor verdeeldheid-zaaiende en uitdagende debatten. Zo zei 33 procent van de respondenten dat ze dachten dat berichten met anti-vaccinatie-opvattingen in de toekomst schade zou kunnen aanrichten. 37 procent gaf aan dat hun beeld van een persoon negatief beïnvloed zou worden als ze die persoon een bericht zien liken over het feit dat diegene anti-mondkapje of anti-vaccinatie is.

Ontkenning van klimaatverandering op social media

En dan als hekkensluiter: klimaatverandering. Vooral de ontkenning daarvan is schadelijk, vinden de respondenten. Daarnaast zou 30 procent negatief denken over iemand die een anti-klimaatverandering bericht liket, oplopend tot 35 procent in de leeftijdsgroep tussen de 16 en 21 jaar. Bovendien zou 35 procent negatief denken over iemand die een bericht over een complottheorie leuk vindt.